Kolombiya'da bugün 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi (Video)

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Kolombiya'da bugün 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi (Video)

Kolombiya'da yerel saatle 10 Ağustos'ta 7,4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Chocó bölgesindeki San José del Palmar yakınlarında, Bogotá'nın yaklaşık 400 kilometre batısında olduğu bildirildi. Sarsıntı, Kolombiya'nın batısındaki birçok kentte ve komşu Ekvador ile Panama'da da hissedildi.

İlk bilgiler sık sık güncelleniyor. AP en az 111 kişinin hayatını kaybettiğini yazarken The Guardian can kaybının 110'u aştığını bildirdi. Times of India ise Kolombiya başkentleri birliğine dayandırdığı haberinde 132 kişinin öldüğünü ve 570'den fazla kişinin yaralandığını aktardı.

Deprem Cali, Pereira, Quibdó ve Manizales kentlerinde ciddi yıkıma yol açtı. Haberlerde yaklaşık 1.600 binanın hasar gördüğü, bunlardan 61'inin tamamen yıkıldığı belirtiliyor. Bazı bölgelerde insanların enkaz altında kalması nedeniyle kurtarma çalışmaları sürüyor.

Manizales kentinde Tesbihli Meryem Ana Bazilikası-Katedrali de hasar gördü. AP ve The Guardian'ın aktardığına göre, neogotik tarzdaki katedralin kulelerinden biri yıkılarak binaya ve çevresine zarar verdi.

Kolombiya cumhurbaşkanı olağanüstü hâl ilan ederek kurtarma ve yeniden inşa çalışmalarına ek kaynak aktarılacağını açıkladı. Bazı havalimanlarında uçuşlar geçici olarak durduruldu; uzmanlar altyapının durumunu inceliyor.

Yerel yönetimler şu anda hasarın boyutunu değerlendiriyor. Bazı dağlık ve ormanlık bölgelere ulaşımın zorlaşması nedeniyle ölü ve yaralı sayısı değişebilir.

KolombiyaEkvadorPanamaBogotaCali
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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