Jude Bellingham İngiltere'yi Grubun Liderliğine Taşıdı

2026 Dünya Kupası grup aşaması belirleyici bir noktaya geldi. İngiltere milli takımı, Panama'yı 2-0 mağlup ederek L grubunda liderliği ele geçirdi. Thomas Tuchel'in öğrencileri maç boyunca çok etkileyici bir performans sergilemese de, ana yıldız Jude Bellingham'ın ustalığı sayesinde kritik üç puanı hanesine yazdırdı. Goal.com haberine göre .

Karşılaşmanın ilk yarısı İngilizler için oldukça zor geçti. Gana ile alınan beraberliğin ardından kadroda beş değişiklik yapan Tuchel, hücum gücünü artırmaya çalıştı. Marcus Rashford rakip kaleyi birkaç kez yokladı ancak Panama kalecisi Orlando Mosquera güvenilir bir oyun sergiledi. Panama da kontra ataklarda tehlikeli göründü ve Jordan Pickford'u birkaç kez zor anlarda kurtarış yapmaya zorladı.

Bellingham ve Kane'in Tarihi Ortaklığı

Maçın 60. dakikasından sonra denge bozuldu. Bukayo Saka'nın kullandığı köşe vuruşunu Real Madrid orta saha oyuncusu Jude Bellingham şık bir vuruşla ağlara gönderdi. Bu gol, İngiltere milli takımına psikolojik üstünlük sağladı ve rakip savunmadaki boşlukları açtı.

Beş dakika sonra Bellingham yeniden sahneye çıktı. Bu kez kanattan gelen topla Harry Kane için uygun bir fırsat yarattı. Deneyimli forvet, yakın mesafeden kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi. Goal.com'un haberine göre bu gol Harry Kane için özel bir anlam taşıyor; zira Kane, İngiltere milli takımının Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

Sonuç olumlu olsa da uzmanlar İngiltere'nin genel oyunundan tam anlamıyla memnun değil. Takım hücum organizasyonlarında yavaş kalıyor ve savunmada da sorunlar göze çarpıyor. Ancak play-off aşaması öncesinde grubu lider tamamlamanın takıma ekstra güven vereceği kesin.

İngiltere milli takımı şimdi son 16 turu için Atlanta şehrine doğru yola çıkacak. Çarşamba günü oynanacak maçta Tuchel'in öğrencileri, 60 yıllık bir aradan sonra nihayet Kuzey Amerika'da şampiyonluk yolculuğuna devam edecek. İngiltere gibi dev takımların formu play-off aşamasında belirleyici olacağı için bu turnuvanın her maçı futbolseverler için büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor.