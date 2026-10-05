Fransa ve İtalya'nın kadroları belli oldu: UEFA Uluslar Ligi'nde kritik maçlar

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları devam ediyor. TSİ 23:45'te A Ligi 1. Grup'ta iki önemli mücadele başlayacak. Fransa kendi sahasında Belçika'yı ağırlarken, İtalya ise Türkiye ile kozlarını paylaşacak. Her iki karşılaşma için de ilk 11'ler açıklandı.

A Ligi 1. Grup'ta durum oldukça çekişmeli. Fransa 7 puanla lider durumda bulunurken, Belçika 6 puanla onu yakından takip ediyor. İtalya'nın 4 puanı bulunurken, Türkiye henüz puanla tanışamadı.

Bu nedenle bugünkü maçlar sadece 3 puan değil, gruptaki güç dengelerini belirleme açısından da kritik öneme sahip.

Fransa — Belçika: Zidane kadroyu belirledi

Fransa Milli Takımı, Belçika karşısına güçlü bir kadroyla çıkıyor.

Fransa'nın ilk 11'i:

Rest — Yoro, Lacroix, Koundé — Diouf, Camavinga, Koné, Akliouche — Barcola, Dembélé, Leupol.

Ev sahibi ekip 7 puanla grubun zirvesinde yer alıyor. Belçika ise 6 puanla Fransa'yı takibini sürdürüyor.

Bu yüzden Paris'teki maçta galip gelen taraf, gruptaki üstünlüğünü perçinleme şansı yakalayacak.

Belçika da kendi adına Fransa'ya karşı ciddi bir direnç göstermeyi hedefliyor.

Belçika'nın ilk 11'i:

Vandevoordt — Ngoy, Seys, Vanaken, Castagne — Lavia, Raskin — Lukebakio, Mechele, Moreira — Lukaku.

Kadroda Romelu Lukaku'nun as forvet olarak sahaya çıkması, Belçika'nın hücumdaki ana silahının kim olacağını gösteriyor.

İtalya — Türkiye: Ev sahibi favori

Paralel olarak İtalya, kendi evinde Türkiye'yi konuk ediyor.

İtalya 4 puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye ise ilk üç haftanın ardından henüz puan alamadı.

İtalya'nın ilk 11'i şu şekilde:

Donnarumma — Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri — Barella, Romano, Doumbia, Vergara — Maldini, Scamacca.

İtalya için bu maç, gruptaki konumunu iyileştirmek adına büyük önem taşıyor. Takım sahasında galip gelirse, üst sıralar için mücadelede daha avantajlı bir konuma gelecek.

Türkiye ise henüz puanı olmadan sahaya çıkıyor.

Türkiye'nin ilk 11'i:

Çakır — Çelik, Bardakcı, Kabak, Elmali — Kadıoğlu, Yüksek, Özcan — Kahveci, Akgün, Simsir.

Grupta heyecan dorukta

4. haftadaki iki maçın sonucu, A Ligi 1. Grup'taki dengeleri ciddi şekilde değiştirebilir.

Fransa şu an 7 puanla birinci sırada. Bir puan gerisinde Belçika bulunuyor. İtalya 4 puanla üçüncü, Türkiye ise puansız son sırada.

Dolayısıyla Fransa-Belçika maçında her puanın değeri çok yüksek. İtalya için ise Türkiye karşısında alınacak bir galibiyet, üst sıralara yaklaşmak için önemli bir adım olabilir.

Özellikle Fransa ile Belçika arasındaki mücadele, grup liderliği için doğrudan bir kapışma olarak dikkat çekiyor.

Bugünkü temel soru: Kim üstünlüğü ele geçirecek?

Uluslar Ligi'nde grup aşamasının her haftası takımlar için daha da kritik hale geliyor. Fransa kendi evinde Belçika'yı yenerse liderliğini sağlamlaştıracak. Belçika'nın galibiyeti ise grup liderliğini ele geçirme fırsatı yaratacak.

İtalya için de görev net: Türkiye karşısında kaybedilen puanları telafi etmek ve üst sıralar için mücadeleyi sürdürmek.

Türkiye ise turnuvadaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor.

Böylece TSİ 23:45'te başlayacak iki maç, A Ligi 1. Grup'taki tabloyu netleştirebilir. Bir tarafta Fransa ve Belçika'nın liderlik savaşı, diğer tarafta ise İtalya'nın üst sıralara dönüş çabası; 4. haftanın tüm heyecanı bu iki maçta toplanmış durumda.