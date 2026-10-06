Zidane sırrı açıkladı: Fransa 13 dakikada skoru nasıl 4:1'e getirdi?

Fransa milli takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynadığı maçın bir bölümünü geride götürdü. Ancak maçın sonunda tablo tamamen değişti; "Horozlar", normal sürenin son 13 dakikasında rakip filelere dört gol göndererek 4:1'lik görkemli bir galibiyete imza attı.

Zinedine Zidane maç sonrasında bu değişimin temel nedenini gizlemedi. Fransa teknik direktörü, takımın zor durumlarda bile oyunun kaderini değiştirebileceğini bildiklerini vurguladı.

İlk yarıda sorun, ikinci yarıda çözüm

Fransa-Belçika karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekip için kolay geçmedi.

Belçika, 35. dakikada Lukebakio'nun golüyle öne geçti. Fransızlar topa sahip olma ve ataklarda üstünlük kursa da, bu baskıyı gole çeviremedi.

Fransa devre arasına 0:1 geride girdi.

Ancak ikinci yarıda Zidane'ın öğrencileri sahaya bambaşka bir kimlikle döndü.

77. dakikada Désiré Doué skoru eşitledi. Kısa süre sonra Rayan Cherki, Fransa'yı öne geçirdi. Maçın son dakikaları ise Michael Olise'nin şovuna dönüştü.

Olise, 88 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle skoru 4:1'e getirdi.

Böylece Fransa, bir devre boyunca 0:1 geride götürdüğü maçı 4:1'lik skorla tamamladı.

Zidane: "Hatalarımızı düzelttik"

Maç sonrasında Zidane, takımının ilk yarıdaki eksikliklerini saklamadı.

"Elbette zorluklar oldu ama bu oyunun bir parçası. Böyle maçlar her zaman yaşanır. En önemlisi hataları düzeltmekti; biz de tam olarak bunu yaptık ve harika bir ikinci yarı geçirdik."

Fransız teknik adama göre takım, devre arasından sonra maça tamamen farklı bir yaklaşımla döndü.

"İlk yarıda biraz eksiktik ama sonra oyunu tamamen kendi lehimize çevirdik. Bu harika bir duygu."

Bu geri dönüş, Fransa'nın zihinsel olarak da hazır olduğunu gösterdi. Takım, geride olmasına rağmen panik yapmadı ve ikinci yarıda baskıyı giderek artırdı.

Yedek kulübesinden gelenler oyunu değiştirdi

Zidane için maçtaki en önemli kararlardan biri yedek oyuncuları kullanmak oldu.

Doué ve Olise oyuna girdikten sonra Fransa'nın hücum hattı gözle görülür şekilde canlandı. Sonuçta Belçika savunmasını aşmada kilit rolü onlar oynadı.

Zidane, yedek kulübesinden gelen oyunculara verilen görevi de açıkladı.

"Oyunun kaderini değiştirebileceğimizi biliyorduk çünkü onlar yüksek yetenekli oyuncular."

Bu durum, Fransa'nın bugünkü kadrosundaki önemli avantajlardan birini ortaya koyuyor.

Takım sadece ilk 11'e bağlı kalmıyor. Maçın kaderini değiştirebilecek oyuncular yedek kulübesinde de mevcut.

13 dakika, dört gol

Fransa'nın geri dönüşü istatistiklerde daha etkileyici görünüyor.

77. dakika — Doué.

81. dakika — Cherki.

88. dakika — Olise.

90+1. dakika — Olise.

Yani Fransa, 13 dakika içinde Belçika kalesine dört gol attı.

Bu sonuç maçın senaryosunu tamamen değiştirdi. Belçika 35. dakikadan 77. dakikaya kadar önde götürdüğü maçı 4:1 kaybetti.

Fransa liderliğini perçinledi

Belçika karşısında alınan galibiyet, Fransa'nın gruptaki puanını 10'a yükseltmesini sağladı.

4. hafta sonunda puan durumu şu şekilde oluştu:

Sıra Takım Puan 1 Fransa 10 2 İtalya 7 3 Belçika 6 4 Türkiye 0

İtalya 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Belçika'nın 6 puanı bulunuyor. Türkiye ise henüz puan toplayamadı.

Fransa için ana görev başarıldı; takım zorlu maçtan üç puanla ayrıldı ve liderliğini daha da güçlendirdi.

Zidane döneminde önemli bir sinyal

Belçika galibiyeti, Fransa için sıradan üç puandan daha fazlasını ifade ediyor.

Çünkü takım geriye düştüğünde bile oyun tarzından ödün vermedi. Zidane'ın dediği gibi, futbolda zorluklar doğaldır ancak önemli olan bunlardan doğru dersleri çıkarmaktır.

Fransa bunu sahada gösterdi.

0:1'den sonra pes etmek yerine takım baskıyı artırdı. Yedek kulübesinden gelen oyuncular maçın kaderini değiştirdi.

Sonuç: 13 dakikada dört gol ve 4:1'lik galibiyet.

Zidane için en önemli çıkarım da bu: Fransa'da sadece ilk 11 değil, yedek oyuncular da maçın kaderini belirleyebiliyor.

Eğer "Horozlar" bu ruhu ve güveni sonraki maçlara taşıyabilirse, Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki hedeflerinin çok daha yüksek olması doğal.