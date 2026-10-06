Fransa'da 14 dakikalık şov: Uluslar Ligi'nde sürpriz sonuçlar

Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları devam etti. A Ligi 1. Grup'ta Fransa, Belçika'yı farklı mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. İtalya ise Türkiye'yi 3-1 yenerek 7 puanla gruptaki konumunu sağlamlaştırdı.

Ancak Fransa'nın galibiyetinde en çok dikkat çeken husus, oyuna sonradan dahil olan Michael Olise ve Désiré Doué'nin kısa sürede sergilediği verimlilik oldu. İki futbolcu, 14 dakika içinde Fransa'nın tüm gollerinde pay sahibi oldu.

Fransa'nın 14 dakikalık fırtınası

Fransa ile Belçika arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı beklenen senaryoda geçmedi. Belçika, 35. dakikada Lukebakio'nun golüyle öne geçerek ev sahibini zor durumda bıraktı.

Ancak ikinci yarıda Fransa baskıyı artırdı.

72. dakikada oyuna giren Désiré Doué, 77. dakikada skoru eşitledi. Dört dakika sonra Cherki, Fransa'yı öne geçirdi.

60. dakikada Dembélé'nin yerine oyuna giren Michael Olise ise maçın son dakikalarında sahneye çıktı.

88. dakikada Olise Fransa'nın üçüncü golünü attı. 90+1. dakikada ise bir kez daha rakip fileleri havalandırarak duble yaptı.

Böylece Fransa, 0-1 geriye düştüğü maçı 4-1'lik net bir galibiyete dönüştürdü.

İşin en ilginç yanı, yedekten gelen Olise ve Doué, Fransa'nın dört golünde de doğrudan rol oynadı.

Doué — 1 gol ve 2 asist, Olise ise 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Bu iki futbolcunun oyuna girişi Fransa hücumuna ciddi bir ivme kazandırdı ve maçın kaderini kısa sürede değiştirdi.

Fransa 10 puanla lider

Belçika galibiyetinin ardından Fransa puanını 10'a yükseltti.

Didier Deschamps'ın öğrencileri, A Ligi 1. Grup'taki liderliğini pekiştirdi. Belçika ise 6 puanla ikinci sırada kaldı.

Fransa için en önemli nokta, takımın zor durumdan geri dönmeyi başarmasıydı. Belçika ilk yarıda öne geçse de, ev sahibi ekip ikinci yarıda hücumdaki üstünlüğünü skora yansıttı.

Özellikle son dakikalardaki iki gol, Fransa'nın rakibe ne kadar ciddi bir baskı kurduğunu gösterdi.

İtalya Türkiye'yi mağlup etti

Grubun diğer maçında İtalya, Türkiye'yi 3-1 yendi.

İtalyanlar 26. dakikada Scamacca'nın golüyle öne geçti. Türkiye ikinci yarıda cevap verdi; 61. dakikada Simsir skoru eşitledi.

Ancak İtalya çok geçmeden tekrar öne geçti. 64. dakikada Calafiori skoru 2-1'e getirdi.

Maçın sonucunu ise 87. dakikada Esposito belirledi.

Sonuç olarak İtalya 3-1 kazanarak puanını 7'ye çıkardı.

Böylece A Ligi 1. Grup'ta Fransa 10 puanla birinci, Belçika 6 puanla ikinci, İtalya ise 7 puanla üst sıralar için mücadelesini sürdürüyor.

Ukrayna Macaristan'a boyun eğdi

B Ligi 2. Grup'ta Ukrayna, sahasında Macaristan'a 1-2 mağlup oldu.

Macaristan 52. dakikada Tóth'un golüyle öne geçti. Ukrayna ancak 83. dakikada Yaremchuk ile karşılık verebildi.

Ancak iki dakika sonra Singer, Macaristan'a galibiyeti getiren golü attı.

Sonuçta Ukrayna 4 puanda kalırken, Macaristan 7 puana yükseldi.

Grubun diğer maçında Kuzey İrlanda ile Gürcistan 0-0 berabere kaldı.

Kuzey İrlanda bu sonuçla 8 puana ulaştı ve liderliğini korudu. Gürcistan ise 2 puanda kaldı.

İsveç'ten bir kritik adım daha

B Ligi 4. Grup'ta İsveç, Romanya'yı tek golle geçti.

Maçtaki tek golü 13. dakikada Gyökeres attı.

İsveç, 1-0'lık galibiyetle puanını 10'a çıkardı ve grup liderliğini sağlamlaştırdı.

Diğer maçta Bosna-Hersek, Polonya'yı 1-0 mağlup etti. Galibiyet golü 84. dakikada penaltıdan Bašić ile geldi.

Bosna-Hersek böylece 8 puana ulaştı. Polonya ise 4 puanda kaldı.

Karadağ yine puan kaybetti

C Ligi 2. Grup'ta Karadağ ile Ermenistan arasındaki maçta gol sesi çıkmadı.

0-0'lık beraberliğin ardından Karadağ 10 puanla liderliğini korudu. Ermenistan ise 4 puana sahip.

Kıbrıs ise sahasında Letonya'yı 2-1 yendi.

Letonya 57. dakikada Daškevičs'in golüyle öne geçti. Ancak Kıbrıs ikinci yarının sonunda durumu değiştirdi. 70. dakikada Kosti skoru eşitledi, 90+4. dakikada Edwards ev sahibine galibiyeti getirdi.

Kıbrıs bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı.

4. hafta sonrası temel sonuçlar

Uluslar Ligi'nde yeni hafta, birçok gruptaki durumu daha da kızıştırdı.

Fransa 10 puanla A Ligi'ndeki grubunda lider. İtalya ise Türkiye galibiyetiyle 7 puana ulaştı. Ancak Fransa-Belçika maçının yıldızları Olise ve Doué'nin kısa süredeki fantastik verimliliği gecenin ana olayıydı.

14 dakika — 4 gole doğrudan katkı.

Doué'nin golü ve iki asisti, Olise'nin dublesi ve asisti, Fransa'ya 0-1'lik zor durumdan 4-1'lik farklı galibiyete giden yolu açtı.

Diğer gruplarda ise İsveç 10 puana ulaştı, Kuzey İrlanda 8 puanla liderliğini korudu, Macaristan Ukrayna'dan kritik bir galibiyet aldı.

Uluslar Ligi'nde final aşamasına yaklaşılıyor. Artık her galibiyet takımı üst sıralara taşırken, kaybedilen her puan ilerleyen haftalarda pahalıya mal olabilir.