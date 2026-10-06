Fransa'dan tarihi geri dönüş: 76 dokunuş ve 13 dakikalık şov

·9·Spor
Fransa'dan tarihi geri dönüş: 76 dokunuş ve 13 dakikalık şov

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında gerçek bir irade gösterdi. "Les Bleus", zorlu bir durumdan çıkarak Paris'teki karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Ancak nihai skor, Fransa'nın oyun boyunca kurduğu üstünlüğü tam olarak yansıtmıyor. Belçika, 35. dakikada Lukebakio ile öne geçti ve uzun süre galibiyete yakın taraf oldu. Fransa ise ancak 77. dakikadan sonra vites yükselterek kalan sürede rakip kaleye dört gol gönderdi.

13 dakikada her şey değişti

Fransa'nın geri dönüşü 77. dakikada başladı.

Oyuna sonradan giren Désiré Doué, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skoru eşitledi. Dört dakika sonra bir diğer yedek oyuncu Rayan Cherki, Fransa'yı öne geçirdi.

Bu golde Michael Olise'nin büyük katkısı vardı.

Karşılaşmanın son dakikaları tam anlamıyla Olise şovuna dönüştü. Bayern Münihli oyuncu, 88. dakikada skoru 3-1'e getirdi, 90+1. dakikada ise duble yaparak Fransa'nın farklı galibiyetini perçinledi.

İlginç olan, Fransa'nın dört golünün de maçın son 13 dakikasında atılmış olması. Opta verilerine göre, milli takım tarihinde 15 dakikadan kısa sürede dört gol atmak nadir görülen durumlardan biri.

Fransa rakip ceza sahasında rekor kırdı

Fransa'nın ikinci yarıdaki baskısı rakamlara da net bir şekilde yansıyor.

Opta istatistiklerine göre, Fransız oyuncular Belçika ceza sahasında topla 76 kez buluştu. Bu, söz konusu istatistiğin tutulmaya başlanmasından bu yana Fransa Milli Takımı için mutlak bir rekor.

Kıyaslama yapmak gerekirse, Belçikalı oyuncular Fransa ceza sahasında topla sadece 8 kez buluştu.

Genel olarak Fransa 23 şut çekerken, Belçika'da bu sayı 5'te kaldı. Topa sahip olma oranında da ev sahibi ekip %66'ya %34 ile bariz üstünlük kurdu.

Bu yüzden Fransa'nın galibiyeti tesadüf değil. Takım, uzun süre rakip savunmayı baskı altında tuttu ve sonunda bu üstünlüğü skora yansıtabildi.

Yedekler oyunu değiştirdi

Fransa'nın geri dönüşünde Zinedine Zidane'ın aldığı kararlar da önemli rol oynadı.

Désiré Doué, Rayan Cherki ve Michael Olise oyuna girdikten sonra Fransa'nın hücum hattı bambaşka bir kimliğe büründü. Her üç oyuncu da gollere doğrudan etki etti.

Özellikle Olise'nin verimliliği dikkat çekiciydi. Oyuna girdikten sonra iki kez rakip fileleri havalandırdı ve bir golde de asist yaptı.

Doué ise bir gol atıp Olise'ye iki kez gol pası verdi.

Böylece Fransa'nın yedek kulübesi, maçın kaderini belirleyen güç haline geldi.

Zidane dönemi Fransa'sı güven veriyor

Belçika karşısında alınan galibiyet, Zinedine Zidane için Fransa Milli Takımı teknik direktörü olarak ilk iç saha galibiyeti oldu. Takımı, Uluslar Ligi'nde henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

Fransa, dört maç sonunda 10 puanla A Ligi 1. Grup'ta lider durumda.

Gruptaki puan durumu şu şekilde:

Takım

Puan

Fransa

10

İtalya

7

Belçika

6

Türkiye

0

İtalya da 4. haftada Türkiye'yi 3-1 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Belçika 6 puanla üçüncü, Türkiye ise henüz puanla tanışamadığı için son sırada yer alıyor.

Fransa'nın yeni yüzü

Zidane döneminin ilk aşamasında Fransa henüz mükemmel seviyede değil. Belçika maçının büyük bölümünde takım hücumda bitiricilik sorunu yaşadı.

Ancak en önemli nokta, takımın zor durumda pes etmemesiydi.

0-1 geride olan Fransa, son dakikalarda rakibi tamamen kendi ceza sahasına hapsetti. Sonuç olarak 13 dakikada dört gol geldi.

Bu sonuç, Fransa'nın sadece bireysel yeteneklerini değil, aynı zamanda yedek kulübesi derinliğini ve maç içinde durumu değiştirebilme potansiyelini de gösterdi.

76 dokunuş - rekor. 23 şut - baskı. 13 dakika - dört gol. 4-1 - Zidane döneminde önemli bir zafer.

Fransa bu şekilde Uluslar Ligi'ndeki liderliğini pekiştirdi ve yeni teknik direktörü yönetimindeki en etkileyici gecelerinden birini yaşadı.

Uluslar LigiFransaBelçikaDésiré DouéZinedine Zidane
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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