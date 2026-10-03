Mancini'den Fransa maçı sonrası: «Donnarumma bizi kurtardı»
UEFA Uluslar Ligi'nin merkez maçlarından birinde İtalya milli takımı, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Bu çekişmeli mücadelenin ardından «Squadra Azzurra» teknik direktörü Roberto Mancini düşüncelerini paylaştı ve öğrencilerinin performansına yüksek not verdi.
İtalyan çalıştırıcı, maçın çok zorlu geçtiğini ancak takımının dünyanın en güçlü milli takımlarından birine karşı sahada layıkıyla direnebildiğini vurguladı.
«Donnarumma gerektiği anda kurtardı»
Roberto Mancini, maçın son dakikalarındaki gerilime ve kaleci Gianluigi Donnarumma'nın güven veren kurtarışlarına özel olarak değindi:
«Sonuç düşünceleri değiştirir. Bugün çok zor bir maçtı. Donnarumma maçın sonunda, en gerekli anda bizi kaçınılmaz bir golden kurtardı. Ancak genel olarak çok güçlü bir rakibe karşı iyi bir oyun sergiledik.
Eğer bu çocuklar aynı şekilde çalışmaya devam ederlerse, harika bir takım haline gelebilirler. Bunun için belli bir zaman gerekiyor ancak doğru ve iyi bir tempoda gelişiyoruz», dedi Mancini.
Takımın oyunundaki olumlu değişimler
İtalya teknik direktörü, son maçlarda kadroda göze çarpan olumlu gelişimi de kaydetti:
«Belçika maçının ikinci yarısından itibaren takımımız çok daha iyi hareket etmeye başlamıştı. Bugün de doğru kararlar almaya çalıştık ve gerekli durumlarda savunmada da son derece güvenli oynadık», diye ekledi uzman isim.
Bu beraberliğin ardından İtalya milli takımı, grubunda önemli bir puan elde ederek kadroyu yenileme ve oyun kalitesini artırma yolunda ilerlemeye devam ediyor.
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