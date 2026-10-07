13 yıllık muhteşem kariyerin ardından Dani Carvajal Getafe'ye transfer olmaya hazırlanıyor

·50·Spor
13 yıllık muhteşem kariyerin ardından Dani Carvajal Getafe'ye transfer olmaya hazırlanıyor

Real Madrid formasıyla uzun yıllar boyunca ter döken ve kulübün gerçek sembollerinden biri haline gelen tecrübeli sağ bek Dani Carvajal kariyerine İspanya La Liga'nın bir başka kulübünde devam etme kararı aldı. Dünyaca ünlü muhabir ve transfer uzmanı Fabrizio Romano tarafından verilen bilgilere göre, İspanyol futbolcu Getafe kulübü ile anlaşmaya vardı.

Taraflar transferin tüm mali ve idari detayları üzerinde sözlü mutabakata vardı. Resmi imza törenine ilişkin açıklamanın önümüzdeki saatler veya günler içerisinde yapılması bekleniyor.

Sağlık kontrolleri tamamlandı: Transfer detayları

İspanya başkent bölgesinde kalmayı tercih eden 34 yaşındaki savunma oyuncusu, yeni takımına katılmaya tamamen hazır:

  • Başarılı sağlık kontrolleri: Muhabirin haberine göre, Carvajal Getafe için sağlık kontrollerinden başarıyla geçti ve fiziksel olarak sahaya çıkmaya hazır olduğunu kanıtladı;

  • Madrid'de kalma faktörü: Futbolcu, kariyerini noktalamadan önce ailesiyle birlikte Madrid çevresinde kalmayı ve La Liga'da yüksek tempoda oynamaya devam etmeyi öncelik haline getirdi.

«Kralın Kulübü»ndeki 13 yıllık büyük tarih ve 6 Şampiyonlar Ligi kupası

Dani Carvajal, Real Madrid tarihindeki en çok kupa kazanan ve sadık savunma oyuncularından biri olarak adını yazdırdı:

  • İlk 11'de 13 sezon: Bayer Leverkusen'deki bir yıllık kiralık dönemi hariç, 2013'ten 2026'ya kadar aralıksız bir şekilde «Los Blancos»un ana kadrosunda görev aldı ve takım kaptanlığına kadar yükseldi;

  • Efsanevi 6 Şampiyonlar Ligi zaferi: Carvajal, Real Madrid ile birlikte tam 6 kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldıran az sayıdaki futbolcu arasına adını yazdırdı;

  • Eksiksiz kupa koleksiyonu: Savunma oyuncusu, Madrid kulübü formasıyla La Liga, İspanya Kral Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki tüm zaferleri defalarca yaşadı.

Bu transferin Getafe'nin savunma hattına büyük bir uluslararası tecrübe, liderlik ruhu ve kazanan bir mentalite katacağı şüphesiz. Madridli taraftarlar ise kaptanlarını La Liga maçlarında yeni formasıyla karşılamaya hazırlanıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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