Barcelona, Getafe'yi farklı mağlup ederek %100'lük serisini korudu

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Katalan kulübü Barcelona, sahasında Getafe'yi konuk etti ve 3-0'lık net bir skorla galibiyete ulaştı. Hansi Flick'in öğrencileri, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü tamamen ele alarak rakibine hiçbir fırsat tanımadı.

Bu başarıyla "Blaugrana" (Mavi-Kırmızılılar), ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkararak liderliğini perçinledi.

Maçın kronolojisi: Erken gol ve belirleyici vuruşlar

Katalanlar her iki yarıdaki etkili oyunlarıyla maçın kaderini belirledi:

2. dakikada erken gol: Maç henüz yeni başlamışken Anthony Gordon çevikliğiyle öne çıktı, skoru açtı ve ev sahibini erkenden öne geçirdi;

Jesus'tan ikinci gol (30. dakika): Baskıyı artıran Barcelona, yarım saatlik dilimin sonunda bir gol daha buldu; forvet Gabriel Jesus rakip fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı;

Kounde'den nokta koyuş (73. dakika): İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Fransız savunmacı Jules Kounde, 73. dakikada üçüncü golü atarak maça noktayı koydu.

Puan durumu: Barcelona 24 puanla zirvede

Bu galibiyet, La Liga puan durumundaki tabloyu daha da netleştirdi:

Mutlak lider: Hansi Flick yönetimindeki ekip, 8 haftada maksimum 24 puan toplayarak ligde tek başına liderliğini sürdürüyor;

Getafe alt sıralarda: Madrid temsilcisi ise 8 puanla ligin 13. sırasında yer aldı.

Maç raporu ve kadrolar

La Liga. 8. Hafta Barcelona — Getafe 3:0 Goller: Gordon (2), Jesus (30), Kounde (73).

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Espart, Gavi (Fermin Lopez, 61), Olmo (Pedri, 61), Rodri (Bernal, 71), Gordon (Adeyemi, 71), Gabriel Jesus (Abdelkarim, 82), Yamal.

Getafe: Soria, Mojica (Davinchi, 65), Romero, Gene, Kiko (Sazonov, 85), Francho, Mario Martin, Terrats, A. Garcia (Boselli, 65), Ivan.

Barcelona, her anlamda parlak bir oyun sergileyerek sezon başındaki yüksek temposunu ve kusursuz istatistiklerini devam ettiriyor.