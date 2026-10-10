Barcelona ve Getafe maçı için ilk 11'ler açıklandı

·2·Spor
Barcelona ve Getafe maçı için ilk 11'ler açıklandı

İspanya La Liga'nın 8. haftasında lig lideri Barcelona, sahasında Getafe'yi konuk ediyor. Sezona harika bir üretkenlik ve üst üste galibiyetlerle devam eden Katalan ekibinin bu maç öncesi ilk 11'i açıklandı.

Teknik heyet tarafından onaylanan kadroda bir dizi önemli değişiklik göze çarpıyor; özellikle sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan as kaleci Joan Garcia tamamen iyileşti ve ilk dakikadan itibaren sahada olacak.

Barcelona ilk 11'i: Güçlü orta saha ve Yamal önderliğindeki hücum hattı

Katalanlar sahaya en güçlü kadrosuyla çıkıyor:

  • Kale: Sakatlıktan sonra yeşil sahalara dönen Joan Garcia, kaleyi güvenle korumak için ilk 11'de yer aldı;

  • Savunma hattı: Kanatlarda ve merkezde Koundé, Eric Garcia, Gerard Martin ve Espart dörtlüsü görev yapacak;

  • Orta sahada yaratıcılık: Merkezde Gavi, Dani Olmo ve takımın yeni lideri Rodri top kontrolünü sağlayacak;

  • Hücum üçlüsü: Kanatlarda hızlı Anthony Gordon ve genç yıldız Lamine Yamal, merkezde ise Gabriel Jesus rakip savunmayı yarmakla görevlendirildi.

Getafe'nin direnci ve konuk ekibin tercihi

Konuk ekip geleneksel olarak savunma ağırlıklı ve sert bir taktikle sahaya çıkıyor:

  • Ev sahibine karşı mücadele: Madrid temsilcisinin kadrosunda tecrübeli kaleci Soria; savunmacılar Mojica, Romero, Djené ve Kiko ana darbeleri karşılamaya çalışacak;

  • Orta saha ve kontra ataklar: Francho, Mario Martin, Terrats, A. Garcia ve Ivan sahada Barcelona'nın baskısını kırmaya çalışacak.

Maç kadrosu ve dizilişler

  • La Liga. 8. Hafta

    Barcelona — Getafe

  • Barcelona: Joan Garcia, Koundé, Eric Garcia, Gerard Martin, Espart, Gavi, Olmo, Rodri, Gordon, Gabriel Jesus, Yamal.

  • Getafe: Soria, Mojica, Romero, Djené, Kiko, Francho, Mario Martin, Terrats, A. Garcia, Ivan.

Katalan devi taraftarı önünde bir büyük galibiyet daha mı alacak, yoksa Getafe savunma kalesiyle favoriyi durdurabilecek mi? Her şey Taşkent saatiyle gece oynanacak maçta belli olacak.

BarcelonaGetafeLa LigaJoan GarciaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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