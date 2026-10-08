Isroil Madrimov'un Taşkent'teki ses getiren maçının detayları

Özbek profesyonel boksunun parlayan yıldızlarından biri, eski dünya şampiyonu Isroil Madrimov başkentli boksseverlerin gözü önünde bir sonraki büyük maçına çıkıyor. Özbekistan Profesyonel Boks Federasyonu basın servisinin bildirdiğine göre, «The Dream» lakabıyla tanınan boksörümüz 30 Ekim günü Taşkent'teki muhteşem «Humo Arena» kompleksinde ringe çıkacak.

Madrimov'a bu boks gecesinde Azerbaycanlı deneyimli nakavtçı, profesyonel ringlerde sert yumruklarıyla tanınan Seymur «Grey Wolf» Isayev rakip olacak.

«The Dream»in yolu: Magomed Kurbanov'dan Crawford ve Ortiz'e

Isroil Madrimov, dünya boks elitinde en ciddi rakiplere karşı mücadele etmiş sayılı Özbek boksörlerden biridir:

Dünya şampiyonluğuna ulaşmak: Hemşehrimiz, 2024 yılının Mart ayında Rus Magomed Kurbanov'u 5. rauntta parlak bir teknik nakavtla mağlup ederek, süper yarı orta sıklette prestijli WBA dünya şampiyonluk kemerini başı üzerinde yükseltmişti;

Süper yıldızlarla karşılaşma: Daha sonra Madrimov, modern boksun en büyük isimleri olan mutlak şampiyon Terence Crawford ve yenilgisiz ünlü yumrukçu Vergil Ortiz ile 12 rauntluk dramatik ve başa baş maçlar çıkararak tüm dünyanın takdirini kazandı;

Başarılı dönüş: 2026 yılının Ocak ayında tekrar ringe dönen Isroil, Kolombiyalı Luis David Salazar'ı puan farkıyla güvenli bir şekilde mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmüştü.

Rakip kim? Tehlikeli solak ve nakavtçı — Seymur Isayev

Taşkent'e gelecek olan Azerbaycanlı boksörün de kariyerinde ciddi başarıları bulunuyor:

«Bozkurt»un stili: «Grey Wolf» lakaplı Seymur Isayev, ters gard (solak) stili ve tek bir sert yumrukla rakibini dengesizleştirme yeteneğiyle öne çıkıyor;

Unvanları: Isayev, profesyonel kariyeri boyunca UBO (Universal Boxing Organization) versiyonunda dünya şampiyonluğu unvanına sahip oldu ve birçok önemli uluslararası maçta başarı kazandı.

Başarılar ve zengin deneyim: Amatörlükten elit seviyeye

Isroil Madrimov sadece profesyonel değil, amatör boksta da Özbek spor tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır:

Amatör başarılar: 75 kg sıkletinde 2017 Asya şampiyonu, 2018 Asya Oyunları altın madalyası ve 2014 Asya Oyunları gümüş madalya sahibidir;

Bölgesel kemerler: Profesyonel ringde dünya şampiyonluğunun yanı sıra süper yarı orta sıklette WBA Inter-Continental ve IBF Inter-Continental unvanlarını da başarıyla kazanmıştır.

30 Ekim'de «Humo Arena»da gerçekleşecek bu karşılaşmanın, Isroil Madrimov için dünya şampiyonluk kemerine yeniden aday olma yolunda stratejik bir adım olması bekleniyor.