Isroil Madrimov ve Seymur Isayev karşılaşması neden ertelendi

Taşkent'teki muhteşem «Humo Arena» kompleksinde yapılması planlanan bir sonraki büyük uluslararası profesyonel boks turnuvası ertelendi. Organizasyon kapsamında WBA eski dünya şampiyonu, Özbek boksör Isroil Madrimovun ringe çıkması büyük bir merakla bekleniyordu.

Turnuvanın organizatörü olan Lift Promotions promotörlük şirketi hayranlara seslenerek boks gecesinin resmen 10 Aralık tarihine ertelendiğini duyurdu.

Organizatörlerin açıklaması: Sebep nedir?

Lift Promotions ve Özbekistan Profesyonel Boks Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen boks gecesi hakkında şirket resmi bir açıklama yaptı:

Organizasyonel faktörler: «Değerli hayranlar! 30 Ekim'de “Humo Arena”da yapılması planlanan “Uluslararası Profesyonel Boks Gecesi” organizasyonel nedenlerden dolayı 10 ARALIK tarihine ertelenmiştir», denildi;

Hayran güvenliği ve güveni: Promotörlük şirketi yaşanan durumdan dolayı özür dileyerek, hayranların güveninin ve etkinliğin yüksek güvenlik standartları çerçevesinde gerçekleşmesinin öncelikli görev olduğunu vurguladı;

Program değişmiyor: Beklenen dövüş kartı ve ana karşılaşmaların Aralık ayında aynı şekilde kalması bekleniyor.

Isroil Madrimov'un rakibi kim olacak?

Kendi seyircisi önünde dövüşecek olan Isroil Madrimov'u ciddi bir sınav bekliyor:

Rakip hakkında: Eski dünya şampiyonuna, Azerbaycanlı deneyimli ve nakavtçı boksör Seymur Isayev rakip olacak;

Yüksek hedef: Dünya sıralamasında üst basamaklarda yer alan Madrimov için Taşkent'teki bu galibiyet, şampiyonluk kemerini geri alma yolundaki en önemli adımlardan biri olarak görülüyor;

Başkentteki boks atmosferi: Aralık ayında «Humo Arena»da sadece Madrimov'un değil, ülkemizin diğer birçok başarılı boksörünün de uluslararası rakiplere karşı mücadele etmesi planlanıyor.

Hayranlar artık yılın en büyük boks gecelerinden birini 10 Aralık'ta başkentin merkezinde izleyebilecekler.