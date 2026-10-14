IBF yeni sıralamasını açıkladı: Özbek boksörler kaçıncı sırada?

Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), profesyonel boksörlerin güncellenmiş dünya sıralamasını resmen açıkladı. Bu prestijli listede Özbekistan'dan dört yetenekli boksör yer alarak kendi sıkletlerinde dünyanın en iyileri arasında olduklarını bir kez daha kanıtladılar.

Güncellenen listede ana liderlerimiz ilk ondaki istikrarlı konumlarını korurken, bir diğer vatandaşımız ise sıralamada yükselerek ilk 15'e girmeyi başardı.

Özbek boksörlerin IBF sıralamasındaki yerleri

Vatandaşlarımızın farklı sıkletlerde kaydettiği dereceler:

Bahodir Jalolov (ağır sıklet): İki kez Olimpiyat şampiyonu olan dev boksör, devler arasındaki prestijli listede konumunu koruyarak 4. sırada yer aldı. (Bu sıklette IBF şampiyonluk kemeri Hırvat Filip Hrgovic'e ait);

Murodjon Ahmadaliyev (süper horoz sıklet): Eski dünya şampiyonu, kendi klasmanındaki yerini sağlamlaştırarak dünya genelinde 4. sırada bulunuyor. (Bu sıklette organizasyonun mutlak şampiyonu Japon Naoya Inoue);

Isroil Madrimov (süper yarı orta sıklet): Yüksek teknik beceriye sahip vatandaşımız, en iyiler arasında 6. sırada kaldı. (Bu sıkletin şampiyonu İngiliz Josh Kelly);

Mirazizbek Mirzaxalilov (süper horoz sıklet): Son maçlarda aktif bir performans sergileyen boksörümüz sıralamada yükselerek 15. sıraya yerleşti. (Sıklet şampiyonu Naoya Inoue).

Kemerler için mücadele: Eleme maçları yakın mı?

IBF sıralamasının ilk beşinde ve onunda yer almak, boksörlere şampiyonluk maçlarına çıkmaları için büyük kapılar açıyor:

Jalolov ve Ahmadaliyev şampiyonluk eşiğinde: 4. sırada yer alan boksörlerimiz, yakın zamanda şampiyonluk unvanı için resmi zorunlu adayları belirleyecek eleme maçlarına katılma fırsatına sahip;

Madrimov'un yükselişi: Süper yarı orta sıklette ilk beşe yakın olan Isroil Madrimov, bir galibiyet daha alarak şampiyon Josh Kelly'ye karşı ringe çıkma şansı yakalayabilir;

Mirzaxalilov'un çıkışı: İlk 15'e girmek, Mirazizbek'in uluslararası organizatörlerin dikkatini çekmesini ve daha büyük boks gecelerinde yer almasını sağlayacak.

Özbek boksörlerin IBF sıralamasındaki bu istikrarlı ve yükselen sonuçları, ülkemizin profesyonel boks okulunun uluslararası arenadaki yüksek itibarını pekiştiriyor.