Andy Cruz, Artur Subkhankulov'u mağlup ederek hafif sıklet IBF dünya şampiyonu oldu
Rusya'nın Ufa şehrinde profesyonel bir boks gecesi düzenlendi. Gecenin ana maçında Kübalı ünlü boksör Andy Cruz ev sahibi temsilcisi Artur Subkhankulovile ringe çıktı ve hakemlerin ayrık kararıyla galip gelerek hafif sıklette boşta bulunan (sahipsiz) olan IBF şampiyonluk kemerinikazandı.
Noktadan düşüşler ve puan silme cezalarıyla geçen dramatik mücadele
12 rauntluk karşılaşma boyunca Kübalı boksör, rakibinin saldırılarından ustalıkla kaçarak kontra ataklarda aktif ve isabetli hareket etti. Maç gergin anlara sahne oldu:
2. raunt: Artur Subkhankulov dengesini kaybederek ringe düştü.
8. raunt: Her iki boksör de karşılıklı yumruklaşma sırasında knockdown durumuna düştü.
10. raunt: Enseye yasak darbe vurduğu için Rus boksörden 1 puan silindi.
Maç karnesi ve hakem kararı
Maç sona erdiğinde hakemlerin görüşü ikiye bölündü; biri ev sahibi sporcuya üstünlük verirken, diğer ikisi Kübalı boksörün net galibiyetini tescilledi:
İstatistikler
Resmi veriler
Mekan
Ufa şehri, Rusya
Sıklet ve unvan
Hafif sıklette boşta bulunan IBF dünya şampiyonluk kemeri
Eşleşme
Andy Cruz (Küba) — Artur Subkhankulov (Rusya)
Hakem puanları
112–114 (Subkhankulov lehine), 116–110 ve 116–110 (Cruz lehine)
Nihai sonuç
Andy Cruz hakemlerin ayrık kararı (Split Decision) ile kazandı
Sizce hafif sıklet IBF şampiyonluk kemerini kazanan Andy Cruz, bu klasmandaki diğer yıldız isimlere karşı da üstünlüğünü kanıtlayabilir mi?
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