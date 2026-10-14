WBO güncellenmiş sıralamayı açıkladı — Özbek boksörler kaçıncı sırada?

·55·Spor
WBO güncellenmiş sıralamayı açıkladı — Özbek boksörler kaçıncı sırada?

Dünya Boks Organizasyonu (WBO), profesyonel boksörlerin güncellenmiş dünya sıralamasını resmen açıkladı. Bu prestijli listede Özbekistan'dan 5 yetenekli eldiven ustası yerini alarak kendi sıkletlerinde dünya elitleri arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Güncellenen tabloda bazı vatandaşlarımız konumlarını korurken, bazı sıkletlerde küçük düşüşler gözlemlendi.

Özbek boksörlerin WBO sıralamasındaki performansları

Vatandaşlarımızın farklı sıkletlerde elde ettikleri sonuçlar:

  • Murodjon Ahmadaliyev (süper horoz sıklet — 55,2 kg): Geçen ay 7. sırada yer alan boksörümüz güncellenmiş listede 8. sıraya geriledi. (Bu sıklette organizasyonun mutlak şampiyonu — Japon Naoya Inoue);

  • Muhammad Shexov (süper horoz sıklet — 55,2 kg): Aynı sıklette ilk beşteki yerini koruyan Shexov, konumunu muhafaza ederek 5. sırada kaldı. (Sıklet şampiyonu — Naoya Inoue);

  • Isroil Madrimov (süper yarı orta sıklet — 69,9 kg): Yüksek teknik beceriye sahip eldiven ustamız dünya genelinde 5. basamakta bulunuyor. (Sıklet şampiyonu — Amerikalı Jaron Ennis);

  • Bektemir Meliqo‘ziyev (süper orta sıklet — 76,2 kg): Güçlü yumruklarıyla tanınan boksörümüz sıralamanın 6. sırasında sağlam bir şekilde duruyor. (Şu anda bu sıklette şampiyonluk kemeri boşta, yani sahibi yok);

  • Bahodir Jalolov (ağır sıklet — +91,2 kg): İki kez Olimpiyat şampiyonu olan dev boksörümüz, ağır sıklette dünya genelinde 7. sırada kaldı. (Bu sıklette WBO şampiyonu unvanı İngiliz Daniel Dubois'e ait).

Şampiyonluk kemerine doğru hızlı adımlar

WBO sıralamasındaki bu yüksek basamaklar, Özbek boksörlere şampiyonluk kemerleri için resmi aday olma fırsatı veriyor:

  • Adaylık statüsüne yakınlık: İlk beş ve ilk onda yer alan boksörlerimiz, yakında şampiyonluk unvanı için eleme maçlarına veya doğrudan unvan maçlarına katılma hakkı kazanabilir;

  • Aktif antrenmanlar ve sıradaki maçlar: Şu anda vatandaşlarımız yeni maçlara aktif olarak hazırlanıyor ve yıl boyunca sıralamada daha da yükselmeleri bekleniyor.

WBO SıralamasıÖzbek BoksörlerMurodjon AhmadaliyevBahodir JalolovBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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