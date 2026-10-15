Mourinho, Roma karşısında alınan 4-3'lük fantastik geri dönüşü yorumladı

·7·Spor
Mourinho, Roma karşısında alınan 4-3'lük fantastik geri dönüşü yorumladı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Roma'daki Olimpico Stadyumu'nda gerçek bir futbol şöleni yaşandı. Madrid'in Real Madrid kulübü, deplasmanda Roma'ya karşı oynadığı maçta 83. dakikaya kadar 1-3 geride olmasına rağmen, sonunda 4-3'lük inanılmaz bir geri dönüş galibiyetine imza attı.

Maçın ardından 'Los Blancos'un teknik direktörü José Mourinho eski takımının mağlubiyetini kendine has ironisi ve sertliğiyle değerlendirdi. Ünlü muhabir Fabrizio Romano Portekizli teknik adamın sözlerini paylaştı.

«Oyun değil, kendileri bitti»: Mourinho'nun sert cevabı

'The Special One' lakaplı uzman, Romalıların hatasını ve Madridlilerin zihinsel üstünlüğünü tek bir cümleyle özetledi:

  • Rakibin rahatlığı: «Roma gol atıp skoru 3-1'e getirdiğinde, maçın çoktan bittiğini düşündüler...»;

  • Acı gerçek: «Ama aslında biten oyun değil, Roma oyuncularının kendisiydi (tükenmişlerdi)», dedi José Mourinho.

Teknik direktöre göre Romalılar, iki farklı öne geçtikten sonra erken rehavete kapıldılar ve fiziksel olarak Real Madrid'in son dakikalardaki baskısına dayanamadılar.

Şampiyonlar Ligi'nde yüzde 100 performans

Roma'daki bu geri dönüş galibiyeti, Real Madrid'in bu sezonki Avrupa serüvenindeki başarılı yürüyüşünü sürdürdü:

  • İki maçta iki galibiyet: Mourinho'nun öğrencileri, lig aşamasının ilk iki haftasında toplanabilecek maksimum 6 puanı hanesine yazdırarak puan tablosunun zirvesine yerleşti;

  • İtalyan kulüplerine karşı üst üste zaferler: Madrid kulübü, 1. haftada da zorlu bir sınavdan geçerek Milan temsilcisi Inter'i 2-1 mağlup etmişti. Şimdi ise Roma deplasmanında alınan 4-3'lük skor, Portekizli teknik adamın İtalyan takımlarına karşı oyunlardaki mutlak üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı.

Son dakikalarda kaybedilen galibiyet Romalıları derin bir krize sürüklerken, Madrid kulübü Mourinho yönetiminde karakterini ve şampiyonluk hırsını tam anlamıyla ortaya koyuyor.

Real MadridRomaJosé MourinhoŞampiyonlar LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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