José Mourinho, Real Madrid'deki baskı ve "balayı" sorusuna nasıl yanıt verdi?

·69·Spor
José Mourinho, Real Madrid'deki baskı ve "balayı" sorusuna nasıl yanıt verdi?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftasında oynanacak kritik Roma maçı öncesinde, Real Madrid teknik direktörü José Mourinho her zamanki gibi kendine has mizahı ve iğneleyici çıkışıyla ilgi odağı oldu. Takım üzerindeki baskı ve "kriz" hakkında soru sormaya çalışan Polonyalı bir gazeteci ile Portekizli teknik adam arasında geçen diyalog, basın toplantısının en dikkat çekici anıydı.

Mourinho, Madrid'deki "hayatta kalma modu" hakkındaki söylentileri tek bir cümleyle çürüttü.

«Bilgiler size çarpıtılarak ulaşıyor»: Basın toplantısındaki tam diyalog

Toplantıdaki ilginç soru-cevap şu şekilde gerçekleşti:

  • Gazeteci: «Polonya'dan geliyorum, İspanya'dan oldukça uzağım ancak duyduğum haberlere göre şu anda Real Madrid oldukça zor bir durumda, her şey çok karışık gibi...»

  • José Mourinho: «Polonya'dasınız, orası çok uzak, bilgiler size çarpıtılarak ulaşıyor (gülüyor)».

  • Gazeteci: «Şu anda Real'de hayatta kalma modunu açmış gibisiniz, sanki "balayı" bitmiş gibi görünüyor».

  • José Mourinho: «Balayı mı?»

  • Gazeteci: «Yani, balayı derken...»

  • José Mourinho: «"Balayı" ifadesinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum ama siz tam olarak neyi kastediyorsunuz?»

  • Gazeteci: «Artık herkes sizden sadece galibiyet bekliyor».

  • José Mourinho: «Balayı bu mu demek? (gülüyor)»

  • Gazeteci: «Siz ne düşünüyorsunuz?»

  • José Mourinho: «Bununla ne demek istiyorsunuz?»

  • Gazeteci: «Pekala, sorumu daha basit sorayım: Önemli maç öncesinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?»

  • José Mourinho: «Her zamanki gibi harika. Bir melek gibi huzur içinde uyuyorum!»

«Special One» tarzı: Baskıyı üzerine çekme sanatı

José Mourinho'nun bu yanıtları, futbol dünyasındaki "kartvizitini" bir kez daha gözler önüne serdi:

  • Psikolojik üstünlük: Portekizli teknik adam, önemli karşılaşmalar öncesinde üzerindeki baskıyı oyuncularından uzaklaştırıp medya ilgisini sadece kendi üzerine çekme konusunda eşsiz bir usta;

  • Sakinlik gösterisi: Takım sonuçları veya kadrodaki durum ne olursa olsun, hiçbir panik olmadığını ve takımın tamamen kontrolü altında olduğunu "melek gibi uyuyorum" ifadesiyle gösterdi;

  • Roma'ya karşı kritik karşılaşma: Mourinho için Roma yabancı bir kulüp değil; daha önce bu takımın başında görev yapmıştı. Bu nedenle Roma ile oynanacak maç onun için sadece turnuva puanları değil, kişisel prensipler açısından da özel bir önem taşıyor.

Teknik direktörün basın toplantısındaki sakinliği ve gazeteciyle olan tartışmasındaki rahat tavrı, Madrid ekibinin Roma seyahati öncesinde zihinsel olarak yüksek seviyede olduğunun bir işareti.

José MourinhoReal MadridRomaŞampiyonlar LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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