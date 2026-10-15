3-1'den 3-4'e: Gasperini, Real Madrid maçındaki acı verici mağlubiyetin nedenlerini açıkladı

·5·Spor
3-1'den 3-4'e: Gasperini, Real Madrid maçındaki acı verici mağlubiyetin nedenlerini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Roma'nın Roma kulübü, kendi sahasında Madrid'in Real Madrid takımına karşı gerçek bir futbol dramı yaşadı. Maçın 83. dakikasına kadar 3-1 önde götüren Romalılar, sadece yedi dakika içinde kalesinde üç gol görerek sahadan 3-4'lük acı bir mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ardından "Kurtlar"ın teknik direktörü Gian Piero Gasperini Amazon Prime yayınına verdiği röportajda, kaçan galibiyet ve takımının son dakikalardaki hataları hakkında açık konuştu.

«Futbolcularımız sanki felç oldu»: Teknik direktör neden öfkeli?

Gasperini, öğrencilerinin maçın büyük bölümünde mükemmel oynadığını ancak son dakikalarda savunmanın tamamen dağıldığını vurguladı:

  • Kontrol kaybı: «Maçı çok iyi kontrol ediyorduk ama kaybettik. Son anlarda köşe vuruşlarında çok zayıf savunduk, futbolcularımız sanki felç oldu» dedi İtalyan teknik adam.

  • «Real Madrid daha yorgundu»: «Bence yorgun olan biri varsa o da Real Madrid'di. Birkaç gol daha atabilirdik, rakibimizden bariz üstün oynuyorduk. Ancak yine de oyunu değiştirmeyi ve ataklarını maksimum derecede tehlikeli hale getirmeyi başardılar».

Acı bir ders ve iki farklı skorun tehlikesi

Gasperini, bu seviyedeki bir rakibe karşı dikkati bir saniyeliğine bile kaybetmenin affedilemez bir hata olduğunu belirtti:

  • Son dakikaların etkisi: «Bu bizim için büyük bir ders olacak. Son dakikalar her zaman belirleyicidir, iki farklı önde olsanız bile rehavete kapılmamalısınız» diyerek sözlerini noktaladı.

Roma'nın turnuvadaki zor durumu

Roma kulübü, bu dramatik mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi puan durumunda zor bir duruma düştü:

  • İki maçta bir puan: Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk iki haftası sonunda Gian Piero Gasperini'nin takımının hanesinde sadece 1 puan bulunuyor;

  • Gelecek maçlar üzerindeki baskı: Doğrudan play-off'lara kalmak veya eleme turlarına gitmek için Roma'nın artık kalan maçlarda puan kaybetme lüksü neredeyse kalmadı.

RomaReal MadridŞampiyonlar LigiGian Piero GasperiniFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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