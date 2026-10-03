FIDE, Javohir Sindarov ile Gukesh Dommaradju arasındaki dünya şampiyonluğu maçını duyurdu

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), 2026 yılının en çok beklenen olayı olan dünya şampiyonluğu mücadelesinin detaylarını açıkladı. İsviçre'nin Cenevre şehrinde, Özbek büyükusta Javohir Sindarov, mevcut dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaradju ile satranç tahtı için karşı karşıya gelecek.

FIDE, resmi Instagram hesabından yaklaşan düello hakkında özel bir paylaşım yaparak bu rekabetin tarihe geçeceğini vurguladı:

«Hava şimdiden gerginleşmeye başlamıştı! Semerkant'taki 46. Satranç Olimpiyatı'ndanbaşlayarak 2026'da Cenevre'deki dünya şampiyonluğu unvan maçına kadar tarih yazılmaya devam ediyor. Gukesh D ve Javohir Sindarov tekrar karşı karşıya geliyor, bu kez dünya şampiyonluğu unvanı için mücadele edecekler. FIDE Dünya Satranç Şampiyonası 2026. Cenevre, İsviçre. Oyun tarihleri: 24 Kasım — 12 Aralık», — ifadeleri yer aldı.

Zirveye giden yol: Sindarov bu hakkı nasıl kazandı?

Javohir Sindarov, dünya satranç tahtı için mücadele etme hakkını bu yılın bahar aylarında Kıbrıs'ta düzenlenen prestijli FIDE Adaylar Turnuvası'nı kazanarak elde etti. Bu zaferi, Özbek satranç tarihinde yeni ve büyük bir sayfa açtı.

Semerkant'taki Olimpiyatlarda kim nasıl bir sonuç elde etmişti?

Her iki büyükusta da yakın zamanda Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Satranç Olimpiyatı'nda üst düzey performans sergiledi:

Javohir Sindarov: Özbekistan milli takımı ile genel klasmanda tarihi bir altın madalya kazandı, ayrıca 2. masadaki bireysel performansıyla bronz madalya elde etti.

Gukesh Dommaradju: Hindistan milli takımı formasıyla genel klasmanda gümüş madalya kazandı ve 4. masadaki bireysel başarısıyla bir gümüş madalya daha hanesine yazdırdı.

24 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında Cenevre'de gerçekleşecek bu satranç savaşı milyonlarca hayranın ilgi odağı olacak.