ABD mağlup oldu: Abdusattorov Caruana'yı, Yakubboyev Niemann'ı devirdi

·22·Spor
ABD mağlup oldu: Abdusattorov Caruana'yı, Yakubboyev Niemann'ı devirdi

Fotoğraf: Uza.uz

Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nın kader belirleyici 9. turunda, Özbekistan milli takımı, dünya satrancının devlerinden ABD karşısında 2,5:1,5'lik sansasyonel ve tarihi bir galibiyet elde etti. Turnuvanın 1. masasında gerçekleşen bu zihin savaşında satranççılarımız, dünyanın en güçlü büyükustalarına karşı gerçek bir ustalık sergiledi.

1. masada beyaz taşlarla oynayan Nodirbek Abdusattorov, ABD lideri ve dünya sıralamasının zirvesindeki isimlerden Fabiano Caruana'yı mağlup ederek takımımıza kritik bir puan kazandırdı (1:0). 3. masada ise Nodirbek Yakubboyev, beyaz taşların avantajını mükemmel kullanarak sansasyonel Amerikalı büyükusta Hans Niemann karşısında harika bir galibiyete imza attı (1:0).

2. masada Javohir Sindarov soğukkanlı Wesley So'ya karşı kaybetse de (0:1), 4. masada siyah taşlarla oynayan genç Muhiddin Madaminov, satranç efsanesi Levon Aronian'ın baskısına direnerek altına eşdeğer bir beraberliği (0,5:0,5) korumayı başardı. Bu tarihi zafer, Özbekistan'ı Semerkant Olimpiyatları'nın altın madalya yolunda en büyük favorisi haline getirdi.

«Abdusattorov'un zaferi, Niemann'ın mağlubiyeti ve 2,5:1,5'lik skor»: 9. turun 5 ana noktası

Özbekistan ve ABD süper karşılaşmasından en önemli resmi gerçekler:

  • ABD karşısında zafer: Özbekistan erkek milli takımı, turnuvanın favorisi ABD'yi 2,5:1,5'lik skorla mağlup etti;

  • Abdusattorov'dan süper sonuç: Nodirbek Abdusattorov 1. masada Fabiano Caruana'yı (1:0) yenerek şampiyonluk ruhunu ortaya koydu;

  • Yakubboyev Niemann'ı çaresiz bıraktı: 3. masada Nodirbek Yakubboyev, beyaz taşlarla Hans Niemann karşısında güvenli bir galibiyet aldı (1:0);

  • Madaminov'un kritik beraberliği: Muhiddin Madaminov, deneyimli Levon Aronian'a karşı siyah taşlarla beraberliği (0,5:0,5) alarak nihai zaferi garantiledi;

  • Altın madalyaya giden açık yol: Bu galibiyet, temsilcilerimizi turnuva tablosunun zirvesine taşıdı.

Masa detayları: Özbekistan ve ABD karşılaşmasının istatistikleri

9. tur kapsamındaki şiddetli mücadelelerin resmi sonuç karşılaştırması:

Masa ve katılımcılar

Beyaz taşlarla oynayan

Siyah taşlarla oynayan

Alınan skor

Sonucun değeri

1. Masa (Elit karşılaşma)

Nodirbek Abdusattorov (UZB)

Fabiano Caruana (USA)

1 : 0

Caruana mağlup edildi, kritik puan

2. Masa (Soğukkanlı düello)

Wesley So (USA)

Javohir Sindarov (UZB)

1 : 0

ABD skoru eşitledi

3. Masa (Taktik darbe)

Nodirbek Yakubboyev (UZB)

Hans Niemann (USA)

1 : 0

Niemann çaresiz kaldı, belirleyici galibiyet

4. Masa (Dayanıklılık testi)

Levon Aronian (USA)

Muhiddin Madaminov (UZB)

0,5 : 0,5

Aronian'a karşı altın beraberlik

Nihai genel skor

2,5 : 1,5

Özbekistan'ın tarihi zaferi

Satranç analizi: Bu sonuç neden Semerkant Olimpiyatları'nın zirve noktası oldu?

Uluslararası analistlerin ve satranç uzmanlarının görüşleri:

  • «Beyaz taş taktiğinin %100 işlemesi»: Teknik ekip, beyaz taşlarla oynanan her iki masada (Abdusattorov ve Yakubboyev) maksimum agresiflik sergiledi; Caruana ve Niemann'ın yenilmesi, açılış tercihlerinin ve psikolojik hazırlığın kusursuz olduğunu gösterdi;

  • Madaminov'un cesareti: Javohir Sindarov kaybettiğinde tüm baskı 4. masadaki Muhiddin Madaminov'un üzerine bindi; genç büyükustamızın, dünya satrancına büyük katkıları olan Levon Aronian gibi bir isme karşı karmaşık oyun sonunda hata yapmaması genel zaferin anahtarı oldu;

  • Şampiyonluğa giden düz yol: Olimpiyatların 9. turunda en güçlü rakip olarak görülen ABD'nin durdurulması, kalan 10. ve 11. turlar öncesinde milli takımımıza mutlak turnuva ve psikolojik üstünlük sağladı.

Sizce, ABD karşısında alınan 2,5:1,5'lik bu tarihi zaferden sonra Özbekistan Semerkant'taki Olimpiyataltın madalyasını koruyabilecek mi? Nodirbek Abdusattorov'un Caruana karşısındaki galibiyetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tebriklerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve ülkemizin bu tarihi spor başarısını tüm vatandaşlarımızla kutlayın!

Özbekistan Satranç TakımıSemerkant OlimpiyatlarıNodirbek AbdusattorovFabiano CaruanaSatranç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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