Semerkant'ta düzenlenen 46. Dünya Satranç Olimpiyatları kahramanlarını ödüllendirme töreninde, milli takımımızın en genç ve yetenekli büyükustalarından biri olan Javohir Sindarov, tüm halkımız adına tarihi bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev ve etkinlik katılımcıları önünde konuşan 2. masa bronz madalyası sahibi, devletin spora, özellikle de entelektüel nesle gösterdiği büyük ilgi ve özene cevaben: «Dünya satranç tacını Özbekistan'a getireceğime söz veriyorum»diyerek kararlı bir yemin etti.

Bağımsızlık yıllarında ilk kez bireysel dünya şampiyonluğunu (FIDE tacı) ülkemize getirme hedefini açıklayan genç satranççının sözleri, devlet başkanı tarafından içten bir gülümseme ve coşkulu alkışlarla desteklendi. Bu tarihi anlar, milli satranç okulumuzun önünde yepyeni ve yüksek zirvelere giden kapıları aralıyor.

«Yüksek kürsüden yemin, Cumhurbaşkanı'nın takdiri ve FIDE tacına yürüyüş»: 5 ana nokta

Javohir Sindarov'un tarihi sözü ve ödül töreniyle ilgili en önemli gerçekler:

Bireysel Dünya Tacı için açık söz: Javohir Sindarov, Cumhurbaşkanı'na ve tüm Özbek halkına kişisel FIDE dünya tacını Özbekistan'a getireceğine dair söz verdi;

Yüksek kürsüden yiğitçe konuşma: Genç büyükusta, göğsünde devlet nişanı ve olimpiyat madalyası ile yüksek kürsüden cesurca konuştu;

Cumhurbaşkanı'nın içten alkışı: Shavkat Mirziyoyev şampiyon gencin büyük hedefini ve cesaretini içten bir gülümseme ve alkışlarla karşıladı;

2. masada cesaret ve tecrübe: Semerkant Olimpiyatları'nda Javohir, dünyanın en güçlü büyükustalarına karşı 2. masada bronz madalya kazandı;

Takım zaferinden bireysel zirveye: Özbekistan milli takımı olimpiyatlarda şampiyon olduktan sonra, şimdi ana odak noktası bireysel Dünya Şampiyonluğu'na çevriliyor.

Javohir Sindarov'un başarıları ve Dünya Tacı (FIDE) yolundaki göstergelerinin sınıflandırılması

Büyükustanın olimpiyatlardaki sonucu, kariyeri ve gelecekteki stratejik hedeflerinin karşılaştırması:

Gösterge ve analiz kriterleri Javohir Sindarov'un durumu ve göstergeleri Sporcu statüsü Uluslararası Büyükusta (dünya satranç tarihindeki en gençlerden biri) 46. Dünya Olimpiyatı sonucu 2. masada bronz madalya ve takım liderliği Devlet tarafından takdir Fahri unvan, konut, değerli otomobil ve para ödülü Yüksek kürsüden verilen söz «Dünya satranç tacını Özbekistan'a getirmek» Devlet başkanının tepkisi Kararlı güven, kişisel teşekkür ve coşkulu alkışlar Sıradaki stratejik turnuvalar FIDE Dünya Kupası, Adaylar Turnuvası (Candidates Tournament)

Satranç ve stratejik analiz: Sindarov bireysel Dünya Şampiyonu olabilir mi?

Uluslararası FIDE uzmanları, büyükustalar ve spor analistlerinin sonuçları:

«Adaylar Turnuvası'na cesur adım»: Özbekistan satrancı bugün takım düzeyinde dünya lideri olduğunu kanıtladı; şimdi tek ve en yüksek zirve, 1927'den beri devam eden klasik Dünya Şampiyonluğu tacıdır; Sindarov'un yaşı, hızlı hesaplama yeteneği ve analitik soğukkanlılığı onu gelecekteki «Adaylar Turnuvası»nda Magnus Carlsen, Gukesh ve Hikaru Nakamura gibi devlere karşı ana aday haline getiriyor;

Devlet başkanına verilen sözün sorumluluğu: Yüksek kürsüden böyle büyük bir hedefi açıklamak çok büyük bir iç güç ve kendine mutlak güven gerektirir; bu söz Javohir için ek bir baskı değil, her antrenman ve turnuvada sonuna kadar savaşmak için güçlü bir zihinsel motivasyon görevi görür;

Abdusattorov ile iç rekabet — milli başarı: Milli takımda Nodirbek Abdusattorov ve Javohir Sindarov gibi iki büyük yeteneğin yan yana gelişimi olumlu bir rekabet yaratıyor; biri olmazsa diğeri, yakın yıllarda FIDE tacını ülkemize getirme olasılığını iki katına çıkarıyor.

Sizce Javohir Sindarov verdiği sözü tutup dünya satranç tacını Özbekistan'a getirebilecek mi? Bu tarihi taç yarışında Javohir Sindarov'un mu yoksa Nodirbek Abdusattorov'un mu şansını daha yüksek görüyorsunuz? Kendi kişisel görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve Özbek sporunun yeni tarihinin yazıldığı bu gurur verici analizi tüm yurttaşlarımızla paylaşın!