Fotoğrafta Bibisara Asaubayeva, oyun masasında mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju'nun oturması gereken yere oturmuş şekilde görülüyor. Javohir Sindarov ise müsabaka salonunu gezerek şartları inceliyor. Asaubayeva tam bu anı telefonuyla ölümsüzleştiriyor.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), resmi Instagram hesabında Javohir Sindarov ve Bibisara Asaubayeva'nın Cenevre'de çekilmiş ortak bir fotoğrafını yayınladı.

Dünya satranç tacı için yapılacak kritik mücadeleye sayılı günler kaldı. FIDE ise Cenevre'deki müsabaka salonundan Özbek büyükusta Javohir Sindarov ve Kazak satranççı Bibisara Asaubayeva'nın yer aldığı ilginç bir fotoğraf paylaştı. Kare sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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FIDE bu kareyi beklenmedik ve ilginç bir fotoğraf olarak sundu.

Kurumun basın servisinden yapılan açıklamada, "Beklenmedik bir kare! Javohir Sindarov oyun salonunu gezip şartları incelerken, Bibisara Asaubayeva Cenevre'de düzenlenecek dünya satranç şampiyonluğu maçı öncesindeki bu anı fotoğraflıyor" ifadeleri yer aldı.

Javohir Sindarov'u dünya şampiyonluğu için kritik bir maç bekliyor

Hatırlatmak gerekirse, Özbek büyükusta Javohir Sindarov, Hintli mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju ile satranç tahtı için kozlarını paylaşacak.

Kritik maç 24 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek. Bu mücadelenin satranç dünyasındaki en önemli olaylardan biri olması bekleniyor.

Özbek satrançseverler için ise bu karşılaşmanın önemi çok daha büyük. Javohir Sindarov, dünya şampiyonluğu mücadelesinde ülkemizi temsil edecek. Artık tüm dikkatler Cenevre'de satranç tahtının kaderinin belirleneceği partilere çevrilmiş durumda.