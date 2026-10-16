Sindarov dünyanın 3 numaralı satranç oyuncusu! Özbekistan'da tarihi başarı tescillendi

·83·Spor
Sindarov dünyanın 3 numaralı satranç oyuncusu! Özbekistan'da tarihi başarı tescillendi

Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı, Özbek satranç tarihinde yeni bir sayfa açan büyükustayı Javohir Sindarov'un dünya çapındaki başarısı üzerine resmi bir açıklama yaptı. Ajans, ilk kez bir Özbekistan temsilcisinin klasik satrançta FIDE canlı (live) reyting listesinde dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldiğini belirtti.

Bu sonuç, milli satranç okulunun dünya çapındaki itibarının yeni bir rekor seviyeye ulaştığını bir kez daha kanıtladı.

Tarihi yükseliş nasıl gerçekleşti?

Javohir Sindarov'un bu üst sıralara çıkmasına uluslararası arenadaki önemli bir sonuç neden oldu:

  • Caruana'nın mağlubiyeti: ABD Ulusal Şampiyonası kapsamında dünyanın en güçlü satranç oyuncularından biri olan Fabiano Caruana, genç büyükusta Andy Woodward'a yenildi;

  • 2782 puanlık gösterge: Bu sonucun ardından 20 yaşındaki Javohir Sindarov'un reyting puanları 2782'ye ulaştı ve gezegenin ilk üçü arasında sağlam bir yer edindi;

  • UZCHess projesinin takdiri: Gençlik İşleri Ajansı, kendi özel «UZCHess» medya projesi aracılığıyla bu tarihi olayı resmen kaydetti.

Dünya sıralamasının zirvesi:

Şu anda klasik satranç canlı reytinginde Özbek yeteneğin önünde sadece iki efsanevi satranç oyuncusu bulunuyor:

  • 1. sıra: Magnus Carlsen (Norveç) — 2823 puan;

  • 2. sıra: Hikaru Nakamura (ABD) — 2792 puan;

  • 3. sıra: Javohir Sindarov (Özbekistan) — 2782 puan.

Semerkant Olimpiyatı'nın baş kahramanı

Ajans, Javohir'in bu büyük başarısının onun durmak bilmeyen çalışmasının ve turnuvalardaki güvenilir oyununun bir sonucu olduğunu hatırlattı:

  • Takım altın madalyası: 2026 yılında Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Özbekistan milli takımı formasıyla tarihi bir şampiyonluk kazanmıştı;

  • FIDE'nin büyük ödülü: Sindarov'un sergilediği beceriden dolayı Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından turnuvanın «En İyi Erkek Satranç Oyuncusu» olarak tescil edildi.

Bu tarihi zafer, milyonlarca Özbek genci için büyük bir ilham kaynağı oldu ve ülke sporunun gelişiminde yeni bir parlak aşamaya dönüştü.

Javohir SindarovÖzbekistan Gençlik İşleri AjansıUZCHessFIDESatranç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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