İnanılmaz gerilim: Manchester United 90+6'da 4-4'lük beraberliği kurtardı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında bu sezonun en parlak ve çekişmeli karşılaşmalarından biri yaşandı. Old Trafford stadyumunda Manchester Unitedkulübü, Unai Emery yönetimindeki Aston Villa'yı konuk etti ve gerçek bir gol düellosunda 4-4'lük beraberliğe imza attı.

Michael Carrick'in öğrencileri, maç boyunca her iki yarıda da iki farklı geriye düşmelerine rağmen iradeli bir geri dönüş gerçekleştirdi. Uzatma dakikalarında atılan iki gol, Manchester ekibini yeni bir mağlubiyetten kurtardı.

8 gol, hızlı şutlar ve uzatma dakikalarında gelen mucize

Karşılaşma ilk saniyelerden itibaren beklenmedik bir senaryoyla gelişti:

Villa'dan şok başlangıç (0-2): Maçın henüz 2. dakikasında Alisson ve 4. dakikasında Nicolas Jackson'ın golleriyle konuk ekip hızlı bir şekilde öne geçti;

İlk yarıda cevap (2-2): 16. dakikada Bruno Fernandes penaltıyı gole çevirerek farkı azalttı, 44. dakikada ise Youri Tielemans dengeyi sağladı;

İkinci yarının başında yeni darbe (2-4): Devre arasından sonra Birmingham ekibi baskısını artırdı: 48. dakikada John McGinn penaltıdan, 53. dakikada ise Leon Goretzka'nın isabetli şutuyla skor 2-4'e geldi;

90+ dakikalarda inanılmaz final (4-4): Mağlubiyet kaçınılmaz görünürken, oyuna sonradan giren Joshua Zirkzee 90+2'de farkı bire indirdi, 90+6'da ise Patrick Dorgu topu ağlara göndererek stadyumu ayağa kaldıran geri dönüşü tamamladı.

Maç raporu ve kadrolar

Premier Lig, 10. Hafta Manchester United— Aston Villa 4-4 8 Kasım, Old Trafford Stadyumu Goller: Fernandes (16, pen.), Tielemans (44), Zirkzee (90+2), Dorgu (90+6) — Alisson (2), Jackson (4), McGinn (48, pen.), Goretzka (53). Sarı Kartlar: Heven (57), Suzuki (90+7).

Manchester United: Lammens, Dalot (Dorgu, 66), Yoro, Maguire (Heven, 46), Mazraoui, Mainoo, Tielemans (Mount, 66), Fernandes, Diallo (Lacey, 66), Cunha, Mbeumo (Zirkzee, 83).

Aston Villa: Suzuki, Harwood-Bellis, Lindelöf, Torres, Maatsen, Kamara, Goretzka (Mbaye, 78), McGinn (Hemmings, 71), Alisson (Barkley, 71), Manzambi (Gomes, 78), Jackson (Majo, 86).

Puan durumu: Sorunlar hala güncel

Kazanılan duygusal puana rağmen, Manchester ekibinin ligdeki durumu iç açıcı değil: