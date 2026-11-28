Kazak satranç oyuncusu Bibisara Assaubayeva, Özbek büyükusta Javohir Sindorovile destek olmak amacıyla Almanya'da düzenlenen prestijli bir turnuvaya katılmaktan vazgeçti. Satranç oyuncusunun annesi, kızının hayatındaki bu değişikliklerden bahsederken onun Javohir'e olan ilgisine de değindi.

Kazakistan Kadın Satranç Takımı lideri Bibisara Assaubayeva'nın annesi Liana Tanjarikova, kızının son dönemdeki hayatında yaşanan değişimler hakkında açıklamalarda bulundu. Annesi, Bibisara'nın Özbek büyükusta Javohir Sindorov ile ilişkisi başladıktan sonra bu değişimlerin daha belirgin hale geldiğini vurguladı.

Tanjarikova, Instagram hesabında Bibisara ve Javohir'in yer aldığı bir videoyu paylaşarak kendine has bir yorum ekledi.

Satranç oyuncusunun annesi, "Her şeyi bırakıp onun yanında olmak için Cenevre'ye uçtu" diye yazdı.

Ayrıca kızının hayatındaki değişimleri geçmiş ve şimdiki durumu kıyaslayarak esprili bir dille ifade etti.

Liana Tanjarikova, "Eskiden onun galibiyetleri için endişelenirdim. Şimdi ise Cenevre'de Javohir'in galibiyeti için endişeleniyor" notunu düştü.

Şu anda 20 yaşındaki Özbek büyükusta Javohir Sindorov, İsviçre'nin Cenevre şehrinde dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaraju'ya karşı Dünya Satranç Tacı için mücadele veriyor. Bu önemli karşılaşma satranç dünyasının ilgi odağında.

Bibisara Assaubayeva ise Javohir'i bizzat desteklemek için Almanya'da düzenlenen prestijli WR Women's Chess Tour 2026 serisinin büyük finaline katılmaktan feragat etti. Böylece Kazak satranç oyuncusu, önemli turnuvalarından birine katılmak yerine Cenevre'ye gidip Özbek büyükustanın yanında olmayı tercih etti.

Bilgi için, WR Women's Chess Tour, kadın satrancını geliştirmeyi ve uluslararası düzeyde popülerleştirmeyi amaçlayan yeni bir projedir. Turnuvanın toplam ödül havuzu 200 bin ABD dolarıdır.

Yıl boyunca turnuvanın etapları Tokyo, Punta Cana, Maputo ve Saint-Tropez şehirlerinde gerçekleştirildi. Her etapta dünyanın önde gelen 8 satranç oyuncusu davet edildi. Turnuvalar sonunda en yüksek puanı alan ikişer sporcu, Almanya'nın Stuttgart şehrinde yapılacak olan büyük finale katılmaya hak kazandı.