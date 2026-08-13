Kerim Alajbegovic neden Chelsea'nin projesi yerine Juventus'un projesini seçti?

Bosnalı genç yetenek Kerim Alajbegovic, kariyerine neden İngiltere Premier Lig'inde değil de İtalya Serie A'da devam ettiğini ve Torino kulübünü neden seçtiğini anlattı. Goal.com'un haberine göre, Avrupa'nın birçok üst düzey kulübünün radarında olan futbolcu, sonunda Yaşlı Kadın'ın kadrosuna katılmayı tercih etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor .

RB Salzburg altyapısındaki etkileyici performansıyla tanınan Alajbegovic, transfer piyasasının en çok aranan genç yeteneklerinden biri hâline gelmişti. Milan, Roma ve Napoli gibi kulüplerin ilgisine rağmen, ilk etapta Chelsea transfer yarışını kazanmış gibi görünüyordu. Ancak son dakikadaki gelişmeler ve Juventus'un hızlı hamleleri durumu tamamen değiştirdi.

Torino kulübünün cazibesi ve Pjanić'in etkisi

Genç futbolcu, Tuttosport'a verdiği röportajda Torino kulübünün teklifini reddetmenin imkânsız olduğunu kabul etti. Ona göre dünyanın en büyük kulüplerinden biri sizi çağırdığında uzun uzun düşünmeye gerek kalmıyor. Ayrıca vatandaşı Miralem Pjanić'in de kararında büyük etkisi olduğu belirtildi; zira orta saha oyuncusu daha önce Juventus'ta forma giymiş ve kulüp hakkında olumlu izlenimler edinmişti.

Chelsea'nin mali açıdan cazip teklifine rağmen Alajbegovic, gelişimi ve A takımda forma giymesi için net güvenceler sunan bir proje arıyordu. Bu noktada başantrenörün taktik yaklaşımı ve genç futbolcularla çalışma yöntemi belirleyici rol oynadı.

Luciano Spalletti'nin talepleri ve Del Piero'nun övgüsü

Futbolcu, antrenmanlardaki yüksek standartları ve teknik direktörün mükemmellik arayışını özellikle vurguladı. Her antrenmanda pas isabeti, hareket ve pozisyon alma konusunda yeni şeyler öğrendiğini söyleyen genç oyuncu, bu adımın profesyonel gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

İtalyan futbolunun efsanesi Alessandro Del Piero'nun genç futbolcuyu “gerçek bir yetenek” olarak nitelendirmesi de Alajbegovic için büyük bir onur oldu. Efsanenin bu sıcak sözlerinin kendisine daha fazla sorumluluk yüklediğini ve önünde uzun bir yol bulunduğunu ifade etti.