Chelsea'ye serbest oyuncu Dušan Vlahović'i kadrosuna katması önerildi

·6·Spor
Chelsea'ye serbest oyuncu Dušan Vlahović'i kadrosuna katması önerildi

Londra ekibi Chelsea'ye, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılan ve şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan Sırp forvet Dušan Vlahović'i kadrosuna katması önerildi. Premier League temsilcisi için bu transferin finansal açıdan da makul bir risk olabileceği belirtiliyor. Goal.com haber veriyor.

talkSPORT'un haberine göre Avrupa futbolu uzmanı Andy Brassell, 26 yaşındaki oyuncunun altı haftadır kulüpsüz olmasına şaşırdığını söyledi. Ona göre Atlético Madrid veya Newcastle United gibi takımların Sırp forvete çoktan teklif göndermesi gerekiyordu.

Vlahović'in Juventus'taki dönemi ve sakatlık sorunları

Dušan Vlahović, Torino ekibinde zorlu bir dönem geçirdi. Adduktor kaslarındaki sakatlıklar performansını etkilemesine rağmen 168 maçta 68 gol atmayı başardı ve Coppa Italia'yı kazandı.

Buna karşın oyuncunun haftalık 300 bin sterlini aşan maaşı birçok talibi korkuttu. Uzman, oyuncunun fiziksel durumu ve üst düzey performansa ulaşma potansiyeliyle ilgili soru işaretleri nedeniyle transferin de geciktiğini düşünüyor.

Türkiye seçeneği ve finansal şartlar

Dušan Vlahović'in kariyerine Türkiye'de devam etme ihtimali şu anda oldukça yüksek görülüyor. Beşiktaş, forveti kadrosuna katmak için en güçlü aday konumunda ve oyuncunun finansal taleplerini karşılayabilecek durumda.

Andy Brassell, İstanbul ekibinin oyuncuya Avrupa'daki diğer takımlardan çok daha iyi ve vergiden muaf bir maaş teklif ettiğini belirtti. Bu nedenle forvetin kariyerine Süper Lig'de devam etmesi bekleniyor.

Chelsea için uygun fırsat

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun elinde şu anda João Pedro, Danny Welbeck, Nicolas Jackson ve Liam Delap gibi forvetler bulunuyor. Ancak Londra ekibi bu yaz Vlahović için somut bir adım atmadı.

Uzmanın görüşüne göre Chelsea, oyuncuyu Juventus'ta kazandığının yarısı kadar bir maaş karşılığında transfer edebilirse bu, tüm taraflar için faydalı bir anlaşma olur. Çünkü en iyi formundaki Vlahović, Premier League kulübü için karşılığını verecek bir risk olarak görülüyor.

ChelseaDušan VlahovićJuventusBeşiktaşPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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