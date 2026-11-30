Özbekistan Tekvandosunda Tarihi Sonuç: Mavlonov da Podyuma Çıktı
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen WT Tekvando Grand Prix Finali, Özbek sporcular için tarihi bir sonuçla sona erdi. Marat Mavlonov bronz madalya kazanarak Madina Mirabzalova'nın gümüş madalyasına ortak oldu. Böylece milli takım, bu turnuvanın final aşamasında ilk kez aynı anda iki madalya kazanmış oldu.
Marat Mavlonov güçlü rakiplerini geride bıraktı
Turnuvanın ikinci gününde ağır sıklette mücadele eden Marat Mavlonov, Özbekistan milli takımının hanesine bir madalya daha ekledi.
Turnuva boyunca Koreli iki kez dünya şampiyonu Sang Hyun Kang ve Türk sporcu Hüseyin Berat'ı mağlup etti. Mavlonov, yarı finalde Olimpiyat madalyalı ve dünya şampiyonu Mısırlı Saif Eissa'ya yenildi.
Ancak Özbek tekvandocu, bronz madalya maçında pes etmedi. Olimpiyat şampiyonu İranlı Arian Salimi'yi yenerek turnuvanın bronz madalyasının sahibi oldu.
Madina Mirabzalova da tarih yazdı
Grand Prix'nin ilk gününde Madina Mirabzalova gümüş madalya kazanmıştı. Bu sonuç, Özbek kadın tekvandocuların Grand Prix finalleri tarihindeki ilk madalyası olarak kaydedildi.
Mavlonov'un bronz madalyası ise takımın turnuvadaki başarısını daha da anlamlı kıldı.
Özbekistan için yeni tarihi dönüm noktası
Böylece Özbekistan milli takımı, Astana'daki Grand Prix Finali'ni iki madalya ile tamamladı. Bu, ülke tekvando tarihinde önemli bir olay oldu.
Çünkü Özbek sporcular daha önce Grand Prix finallerinde tek bir turnuvada hiç iki madalya kazanmamıştı. Madina Mirabzalova ve Marat Mavlonov'un sonuçları, milli takım için yeni bir tarihi dönüm noktası belirledi.
Sıradaki haber
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…