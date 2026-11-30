Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen WT Tekvando Grand Prix Finali, Özbek sporcular için tarihi bir sonuçla sona erdi. Marat Mavlonov bronz madalya kazanarak Madina Mirabzalova'nın gümüş madalyasına ortak oldu. Böylece milli takım, bu turnuvanın final aşamasında ilk kez aynı anda iki madalya kazanmış oldu.

Marat Mavlonov güçlü rakiplerini geride bıraktı

Turnuvanın ikinci gününde ağır sıklette mücadele eden Marat Mavlonov, Özbekistan milli takımının hanesine bir madalya daha ekledi.

Turnuva boyunca Koreli iki kez dünya şampiyonu Sang Hyun Kang ve Türk sporcu Hüseyin Berat'ı mağlup etti. Mavlonov, yarı finalde Olimpiyat madalyalı ve dünya şampiyonu Mısırlı Saif Eissa'ya yenildi.