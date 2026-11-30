Basın toplantısında Umar Eshmurodov ve Sharof Muhitdinov'un AGMK maçında neden oynamadığı da soruldu.

Teknik direktörün verdiği bilgiye göre, Nematov'a Hollanda Süper Ligi'nden, İran'dan ve Özbekistan'ın önde gelen kulüplerinden teklifler var. Karar ise tamamen oyuncuya bağlı.

"Sanırım öyle olacak. Kendisiyle konuştum. Önündeki seçenekleri değerlendiriyor. Bence bu onun Nasaf Merkez Stadyumu'ndaki son maçıydı. Bilmiyorum, belki geri dönüp oynar. Kararına saygı duyuyoruz ve başarılar diliyoruz. Takımımız için çok emeği geçti," dedi Berdiyev.

Nasaf teknik direktörü Ruziqul Berdiyev, AGMK karşısında alınan farklı galibiyetin ardından bir dizi önemli konuya açıklık getirdi. Teknik adam, Abduvohid Nematov'un Karşı kulübündeki kariyerinin sona erebileceğine işaret etti. Berdiyev, kaleciye Hollanda, İran ve Özbekistan'ın önde gelen kulüplerinden teklifler olduğunu belirtti.

Berdiyev, her iki oyuncunun da sakatlığı olduğunu açıkladı. Bu nedenle teknik heyet, risk almamak adına onları sahaya sürmeme kararı aldı.

"Belki bir sonraki maçta da onları korumamız gerekecek. Çünkü bizi uluslararası düzeyde önemli bir maç bekliyor. İyileşip takıma yardımcı olacaklarını düşünüyorum," dedi teknik adam.

Golib Gaybullayev'in kırmızı kartı hakkında

Maçta Golib Gaybullayev'in saha içindeki hareketleri ve gördüğü kırmızı kart da tartışıldı.

Berdiyev, oyuncunun yanlış davranmış olabileceğini kabul etti. Teknik direktöre göre oyuncu, rakip tarafından kaba davranışa ve hakarete maruz kaldığını, bunun da sinirlenmesine neden olduğunu belirtti.

Bununla birlikte teknik direktör, oyuncuları duygularına yenik düşerek takımı zor durumda bırakmamaları konusunda uyardı.

"Böyle duygulara kapılıp kırmızı kart görmemek lazım. Ancak sahada her zaman mücadele ve savaş olmalı. Tabii ki her şey ölçüsünde ve sınırları aşmadan," dedi Berdiyev.

Al-Wahda maçı: Berdiyev'i endişelendiren ne?

Nasaf'ı uluslararası arenada önemli bir maç bekliyor. Berdiyev, takımda galibiyet inancının yeniden tesis edildiğini vurguladı.

Berdiyev, üst üste alınan iki mağlubiyetten sonra oyuncularda güvensizlik oluştuğunu ancak takımın bu durumu aşmayı başardığını ifade etti.

"Bu maça da elbette galibiyet için çıkacağız. Sakatlık olmasın yeter, beni düşündüren tek şey bu. Tam kadro oynarsak orada da kazanacak güçteyiz," dedi teknik adam.

Yabancı oyuncular konusu şimdilik belirsiz

Berdiyev'e takımdaki yabancı oyuncuların gelecek sezon Nasaf'ta kalıp kalmayacağı da soruldu.

Teknik direktör, Shala konusunda kulübün oyuncuyu tutmak istediğini belirtti. Diğer yabancı oyuncuların geleceği hakkında ise henüz net bir bilgi vermedi.

Böylece AGMK karşısında alınan 3-0'lık galibiyet, Nasaf'a sadece moral değil, önemli uluslararası maç öncesi güven de aşıladı. Ancak Abduvohid Nematov'un olası ayrılığı ve as oyuncuların sakatlıkları, Karşı kulübü için önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddeleri olmaya devam ediyor.