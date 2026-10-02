Premier Lig'de sürpriz: Eylül ayının tüm ödüllerini tek bir kulüp topladı

·2·Spor
Premier Lig'de sürpriz: Eylül ayının tüm ödüllerini tek bir kulüp topladı

İngiltere Premier Ligi'nde Eylül ayının en iyileri açıklandı. Brighton temsilcileri, tüm ana kategorilerde mutlak bir zafer kazanarak adeta bir resital sundu.

Martıların 35 yaşındaki tecrübeli orta sahası Pascal Gross Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi. Alman orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay çıktığı 3 maçta 2 gol atıp 3 asist yaparak takımının yenilmezlik serisinde başrol oynadı.

Tarihi sonuç ve rekorlar listesi

Pascal Gross, ödül için girdiği yarışta Mohamed Belloumi (Hull), Jayden Bogle (Leeds), Alexander Isak ve Cody Gakpo (Liverpool), takım arkadaşı Charalampos Kostoulas, Kevin Schade (Brentford) ve Antoine Semenyo'yu (Manchester City) geride bıraktı.

Ayrıca Gross, Premier Lig tarihinde bu ödülü 35 yaşından sonra kazanan sayılı futbolcular arasına girdi. Bu ödüle daha ileri bir yaşta ulaşan sadece 5 yıldız bulunuyor:

  • Stuart Pearce — 38 yaş, 10 ay

  • Teddy Sheringham — 38 yaş, 6 ay

  • Cristiano Ronaldo — 37 yaş, 2 ay

  • Gianfranco Zola — 36 yaş, 3 ay

  • Paul Scholes — 35 yaş, 9 ay

Hürzeler ayın teknik direktörü

Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler ise Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi. 33 yaşındaki Alman çalıştırıcı yönetimindeki kulüp, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak +8 averaj yakaladı. Hürzeler oylamada Andoni Iraola (Liverpool) ve Enzo Maresca'yı (Manchester City) geride bıraktı. Bu, kariyerindeki ikinci ödül oldu (ilkini Ağustos 2024'te kazanmıştı).

Bunun yanı sıra ayın en güzel golü de Brighton'dan geldi; takım kaptanı Lewis Dunk'ın Coventry kalesine (5-0) gönderdiği şut en iyisi seçildi.

Pascal GrossBrightonPremier LigİngiltereFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 1000 gol barajına ulaşabilecek mi?Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 1000 gol barajına ulaşabilecek mi?9 Eylül 15:14Hansi Flick La Liga'da Eylül ayının en iyi teknik direktörü seçildiHansi Flick La Liga'da Eylül ayının en iyi teknik direktörü seçildi29 Eylül 20:08EPL'de beklenmedik sansasyon: Brighton, Arsenal'i tarihi bir skorla dağıttıEPL'de beklenmedik sansasyon: Brighton, Arsenal'i tarihi bir skorla dağıttı19 Eylül 21:13“Mağlubiyeti hak etmedik!”: Frank Lampard, City yenilgisi sonrası şaşkın“Mağlubiyeti hak etmedik!”: Frank Lampard, City yenilgisi sonrası şaşkın6 Eylül 16:47Premier Lig'de 4. Hafta Sürprizleri: Anfield ve Stamford Bridge'de BeraberliklerPremier Lig'de 4. Hafta Sürprizleri: Anfield ve Stamford Bridge'de Beraberlikler12 Eylül 21:09De Zerbi güveniyor: "Sezon sonunda Tottenham Premier Lig'de kalacak"De Zerbi güveniyor: "Sezon sonunda Tottenham Premier Lig'de kalacak"26 Nisan 08:07
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı