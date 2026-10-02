Premier Lig'de sürpriz: Eylül ayının tüm ödüllerini tek bir kulüp topladı

İngiltere Premier Ligi'nde Eylül ayının en iyileri açıklandı. Brighton temsilcileri, tüm ana kategorilerde mutlak bir zafer kazanarak adeta bir resital sundu.

Martıların 35 yaşındaki tecrübeli orta sahası Pascal Gross Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi. Alman orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay çıktığı 3 maçta 2 gol atıp 3 asist yaparak takımının yenilmezlik serisinde başrol oynadı.

Tarihi sonuç ve rekorlar listesi

Pascal Gross, ödül için girdiği yarışta Mohamed Belloumi (Hull), Jayden Bogle (Leeds), Alexander Isak ve Cody Gakpo (Liverpool), takım arkadaşı Charalampos Kostoulas, Kevin Schade (Brentford) ve Antoine Semenyo'yu (Manchester City) geride bıraktı.

Ayrıca Gross, Premier Lig tarihinde bu ödülü 35 yaşından sonra kazanan sayılı futbolcular arasına girdi. Bu ödüle daha ileri bir yaşta ulaşan sadece 5 yıldız bulunuyor:

Stuart Pearce — 38 yaş, 10 ay

Teddy Sheringham — 38 yaş, 6 ay

Cristiano Ronaldo — 37 yaş, 2 ay

Gianfranco Zola — 36 yaş, 3 ay

Paul Scholes — 35 yaş, 9 ay

Hürzeler ayın teknik direktörü

Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler ise Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi. 33 yaşındaki Alman çalıştırıcı yönetimindeki kulüp, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak +8 averaj yakaladı. Hürzeler oylamada Andoni Iraola (Liverpool) ve Enzo Maresca'yı (Manchester City) geride bıraktı. Bu, kariyerindeki ikinci ödül oldu (ilkini Ağustos 2024'te kazanmıştı).

Bunun yanı sıra ayın en güzel golü de Brighton'dan geldi; takım kaptanı Lewis Dunk'ın Coventry kalesine (5-0) gönderdiği şut en iyisi seçildi.