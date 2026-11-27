Mükemmel nakavt serisi: Bu başarının ardından Teremoana Teremoana'nın profesyonel ringdeki galibiyet sayısı 13'e ulaştı ve dikkat çekici olan, 13 maçının tamamını nakavtla kazanmış olmasıdır.

Belirleyici darbe: On raunt üzerinden planlanan karşılaşmanın ikinci raundunda Teremoana, rakibini sağ eliyle indirdiği sert bir kroşe ile yere serdi. Hakemin saymaya başlamasının ardından Hemi Ahio'nun maça devam edemeyeceği anlaşıldı ve hakem 1:36. dakikada maçı durdurarak teknik nakavt (TKO) kararı verdi.

Ağır sıklette namağlup ilerleyen Avustralyalı boksör Teremoana Teremoana (13-0, 13 KO), Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen boks gecesinde Yeni Zelanda temsilcisi Hemi Ahio ile (25-2, 19 KO) karşı karşıya gelerek bir erken bitişli galibiyete daha imza attı. Boştaki IBF Inter-Continental şampiyonluk kemeri için yapılan mücadele ikinci rauntta sona erdi.

Hatırlatmak gerekirse, amatör boksta Teremoana Teremoana, Özbekistanlı Olimpiyat ve dünya şampiyonu Bahodir Jalolov ile ringde iki kez karşılaştı:

2023 Dünya Şampiyonası yarı finalinde;

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde.

Her iki mücadelede de Bahodir Jalolov rakibine karşı net bir galibiyet elde etti ve sonunda her iki büyük turnuvada da altın madalyanın sahibi oldu.

İstatistikler Detaylar Kazanan ve yeni rekoru Teremoana Teremoana (13-0, 13 KO — %100 nakavt) Rakip ve rekoru Hemi Ahio (25-2, 19 KO) Ortadaki ödül Boşta IBF Inter-Continental şampiyonluk kemeri Maç sonucu 2. rauntta teknik nakavt (TKO, sağ kroşe sonrası) Yer Melbourne, Avustralya

Sizce profesyonel boksta %100 nakavt serisiyle ilerleyen Teremoana Teremoana ve Bahodir Jalolov önümüzdeki yıllarda profesyonel ringde de karşılaşır mı?

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