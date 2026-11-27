Bahodir Jalolov'un eski rakibi profesyonel ringde nakavtla kazandı
Ağır sıklette namağlup ilerleyen Avustralyalı boksör Teremoana Teremoana (13-0, 13 KO), Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen boks gecesinde Yeni Zelanda temsilcisi Hemi Ahioile (25-2, 19 KO) karşı karşıya gelerek bir erken bitişli galibiyete daha imza attı. Boştaki IBF Inter-Continental şampiyonluk kemeri için yapılan mücadele ikinci rauntta sona erdi.
İkinci rauntta nakavt ve yüzde 100'lük performans
Belirleyici darbe: On raunt üzerinden planlanan karşılaşmanın ikinci raundunda Teremoana, rakibini sağ eliyle indirdiği sert bir kroşe ile yere serdi. Hakemin saymaya başlamasının ardından Hemi Ahio'nun maça devam edemeyeceği anlaşıldı ve hakem 1:36. dakikada maçı durdurarak teknik nakavt (TKO) kararı verdi.
Mükemmel nakavt serisi: Bu başarının ardından Teremoana Teremoana'nın profesyonel ringdeki galibiyet sayısı 13'e ulaştı ve dikkat çekici olan, 13 maçının tamamını nakavtla kazanmış olmasıdır.
Bahodir Jalolov ile tarihi karşılaşmalar
Hatırlatmak gerekirse, amatör boksta Teremoana Teremoana, Özbekistanlı Olimpiyat ve dünya şampiyonu Bahodir Jalolov ile ringde iki kez karşılaştı:
2023 Dünya Şampiyonası yarı finalinde;
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde.
Her iki mücadelede de Bahodir Jalolov rakibine karşı net bir galibiyet elde etti ve sonunda her iki büyük turnuvada da altın madalyanın sahibi oldu.
İstatistikler
Detaylar
Kazanan ve yeni rekoru
Teremoana Teremoana (13-0, 13 KO — %100 nakavt)
Rakip ve rekoru
Hemi Ahio (25-2, 19 KO)
Ortadaki ödül
Boşta IBF Inter-Continental şampiyonluk kemeri
Maç sonucu
2. rauntta teknik nakavt (TKO, sağ kroşe sonrası)
Yer
Melbourne, Avustralya
Sizce profesyonel boksta %100 nakavt serisiyle ilerleyen Teremoana Teremoana ve Bahodir Jalolov önümüzdeki yıllarda profesyonel ringde de karşılaşır mı?
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