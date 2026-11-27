Ünlü İngiliz spor gazetecisi Johnny Rashman Özbek ağır sıklet boksör Bahodir Jalolov ve Avustralyalı Teremoana Teremoana arasındaki olası karşılaşma ve ünlü organizatör Eddie Hearn’in sansasyonel açıklamalarına yanıt verdi. Her iki boks yıldızı da profesyonel ringde yenilgisiz ilerliyor ve yüksek hedefler belirliyor.

“Sözün değeri yok”: Johnny Rashman’ın analizi

Daha önce organizatör Eddie Hearn, Teremoana’nın şu anda Jalolov’u “yiyip bitireceğini” iddia etmişti. Johnny Rashman ise bu açıklamaya karşılık Bahodir Jalolov’un teknik üstünlüğünü ve amatör ringdeki geçmiş tecrübelerini hatırlattı:

“Eddie Hearn, Teremoana’nın şu anda Jalolov’u ‘yiyip bitireceğini’ söyledi. Ancak burada eski bir atasözünü hatırlamak gerekir: ‘Sözün değeri yoktur, çünkü herkes söyleyebilir’. Yine de bu dövüş organize edilirse herkes için çok ilginç olacaktır. Belki Jalolov en gösterişli boksör olmayabilir ama bazıları kadar da sıkıcı değil. Bir boksör teknik açıdan çok güçlü olduğunda, ona genellikle ‘sıkıcı’ denir. Aslında Bahodir Jalolov, ringde Teremoana’yı tam bir üstünlükle mağlup edebilecek kapasitede bir boksör. Onu amatör boksta zaten iki kez yendi”— diye yazdı Johnny Rashman.

Uzman ayrıca Avustralyalı boksörü dikkatli olmaya çağırdı: