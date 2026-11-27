“Jalolov Teremoana'yı yenebilecek kapasitede”: İngiliz uzmandan Eddie Hearn'e yanıt
Ünlü İngiliz spor gazetecisi Johnny Rashman Özbek ağır sıklet boksör Bahodir Jalolov ve Avustralyalı Teremoana Teremoana arasındaki olası karşılaşma ve ünlü organizatör Eddie Hearn’in sansasyonel açıklamalarına yanıt verdi. Her iki boks yıldızı da profesyonel ringde yenilgisiz ilerliyor ve yüksek hedefler belirliyor.
“Sözün değeri yok”: Johnny Rashman’ın analizi
Daha önce organizatör Eddie Hearn, Teremoana’nın şu anda Jalolov’u “yiyip bitireceğini” iddia etmişti. Johnny Rashman ise bu açıklamaya karşılık Bahodir Jalolov’un teknik üstünlüğünü ve amatör ringdeki geçmiş tecrübelerini hatırlattı:
“Eddie Hearn, Teremoana’nın şu anda Jalolov’u ‘yiyip bitireceğini’ söyledi. Ancak burada eski bir atasözünü hatırlamak gerekir: ‘Sözün değeri yoktur, çünkü herkes söyleyebilir’. Yine de bu dövüş organize edilirse herkes için çok ilginç olacaktır. Belki Jalolov en gösterişli boksör olmayabilir ama bazıları kadar da sıkıcı değil. Bir boksör teknik açıdan çok güçlü olduğunda, ona genellikle ‘sıkıcı’ denir. Aslında Bahodir Jalolov, ringde Teremoana’yı tam bir üstünlükle mağlup edebilecek kapasitede bir boksör. Onu amatör boksta zaten iki kez yendi”— diye yazdı Johnny Rashman.
Uzman ayrıca Avustralyalı boksörü dikkatli olmaya çağırdı:
“Teremoana’yı seviyorum. O, gösterişli ve agresif bir ağır sıklet boksörü. Ancak ciddi bir hata yapmanın eşiğinde olduğunu düşünüyorum”— diye ekledi.
Boksörlerin son maçları ve geçmişi
Her iki sporcu da profesyonel kariyerlerindeki son maçlarını başarıyla tamamladı, ancak amatör bokstaki rekabet tamamen Özbek şampiyonun lehine sonuçlandı:
İstatistikler
Bahodir Jalolov (Özbekistan)
Teremoana Teremoana (Avustralya)
Son profesyonel maçı
17 Ekim günü Londra’daki O2 Arena kompleksinde (Dubois — Wardley alt kartı)
Geçtiğimiz günlerde Avustralya’nın Melbourne şehrinde
Son rakip ve sonuç
İngiliz Solomon Dacres’i 10 rauntluk maçta hakemlerin oybirliğiyle mağlup etti
Yeni Zelandalı Hemi Ahio’yi (25-2, 19 KO) 2. rauntta yenerek boşta olan IBF Inter-Continental kemerini kazandı
Amatör ringdeki karşılaşmalar
2023 Dünya Şampiyonası yarı finali ve 2024 Paris Olimpiyatları çeyrek finalinde galip gelerek her iki turnuvanın da şampiyonu oldu
Her iki prestijli turnuvada da Bahodir Jalolov’a kaybetti
Sizce Bahodir Jalolov ile Teremoana Teremoana arasında profesyonel bir boks maçı düzenlenirse, sonuç ne olur?
Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek boksu ile dünya sporundaki en ilginç haberleri takip eden yakınlarınızla bu haberi hemen paylaşın!
Sıradaki haber
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…