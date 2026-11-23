Birkaç gün önce Panama'da World Boxing organizasyonunun bir sonraki Kongresi düzenlendi. Bu etkinlikte amatör boksta iki kez Olimpiyat şampiyonu olan Bahodir Jalolov Özbekistan delegasyonu bünyesinde yer aldı.

Etkinlik sırasında Özbek boksör, profesyonel Amerikalı boksör ve Tokyo-2020 Olimpiyatları finalindeki rakibi Richard Torres ile bir araya geldi. Bahodir Jalolov bu durumu resmi Instagram hesabından duyurdu.

Fotoğraftaki an ve etkinlik detayları

Jalolov'un paylaştığı fotoğrafta iki boksörün kapalı bir mekanda yan yana durduğu, Bahodir Jalolov'un elini Richard Torres'in omzuna koyduğu ve her ikisinin de yumruklarını sıkarak samimi bir şekilde poz verdiği görülüyor. Fotoğrafta Torres kırmızı tişört ve sırt çantasıyla, Jalolov ise bej renkli bir tişört ve saatle yer alıyor.

Detay Bilgi Sporcular Bahodir Jalolov (Özbekistan) ve Richard Torres (ABD) Etkinlik ve yer World Boxing Kongresi, Panama Buluşma bağlamı Tokyo-2020 Olimpiyatları finalindeki rakiplerin karşılaşması Kaynak Bahodir Jalolov'un Instagram hesabı

Ringdeki rekabetten karşılıklı saygıya

Tokyo-2020 Olimpiyatları finalinde karşı karşıya gelen bu iki boksörün Panama'daki etkinlik kapsamındaki buluşması boksseverlerin dikkatini çekti. Büyük ringdeki sert rekabetten sonra bile sporcular arasındaki karşılıklı saygı ve dostane ilişkilerin korunduğu kareden açıkça anlaşılıyor.

Sizce Bahodir Jalolov ve Richard Torres gelecekte profesyonel boks ringinde bir kez daha karşılaşabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!