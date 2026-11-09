Orta Doğu'da büyük savaş ateşi: Suudi Arabistan ve Husiler çatışması yeni bir aşamaya girdi

Yemen'de 2022'den bu yana nispi barışı sağlayan ateşkesin bu yılın Temmuz ayında tamamen bozulmasının ardından, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Husiler (Ensarullah hareketi) arasındaki askeri çatışma en tehlikeli ve şiddetli evresine girdi.

Son 24 saat içinde Husi güçleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki stratejik hedeflere balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Buna karşılık koalisyon hava kuvvetleri Yemen genelinde 100'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi, sonuçta onlarca sivil hayatını kaybetti.

Riyad'a yoğun saldırı: Aramco ofisinde hasar

Husiler, Suudi Arabistan topraklarına düzenlenen geniş çaplı askeri operasyonun detaylarını açıkladı:

Hedef alınan tesisler: Saldırılar Suudi başkenti Riyad'ın finans merkezine, Saudi Aramco ulusal petrol devinin tesislerine, uluslararası havalimanına ve Necran'daki Ulusal Muhafız kampına yöneltildi;

Suudi tarafının açıklaması: Suudi hava savunma kuvvetleri, balistik ve seyir füzelerinin büyük bir kısmının havada imha edildiğini duyurdu. Ancak düşürülen füzelerin parçalarının düşmesi sonucu Riyad'daki Aramco şirketinin idari binası hasar gördü;

Kayıplar: Şu ana kadar Suudi topraklarında can kaybı veya yaralanma olduğuna dair resmi bir bilgi verilmedi.

Yemen'de kanlı gün: 105 hava saldırısı ve pazar yeri faciası

Koalisyon güçlerinin misilleme operasyonları sonucunda Yemen topraklarında can kaybı sayısı hızla arttı:

Bani Huşeyş'te katliam: Sana yakınlarındaki Bani Huşeyş bölgesine (El-Şeriya köyü) düzenlenen hava saldırıları sonucunda en az 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti , onlarca kişi ağır yaralandı. Kurbanların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor;

Taiz vilayetindeki pazar yeri: Taiz bölgesindeki kalabalık bir pazara isabet eden füze saldırısı nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybetti . Bu faciada resmi Yemen hükümeti ve Husiler birbirini suçluyor;

Bir günde 105 saldırı: Husiler, koalisyon hava kuvvetlerinin bir gün içinde ülke genelinde toplam 105 kez saldırı düzenlediğini iddia ediyor.

Son çatışmaların kronolojisi ve rakamlar

Olay / Bölge Saldırı türü Sonuçlar ve resmi iddialar Riyad (Suudi Arabistan) Balistik füzeler, kamikaze dronlar Aramco genel merkezinde hasar, hava savunma sistemi hedefleri vurdu Sana yakınları (Bani Huşeyş) Koalisyon hava saldırıları 40'tan fazla kurban (çoğunlukla çocuklar ve kadınlar) Taiz vilayeti Füze saldırısı ve keskin nişancı ateşi Yerel pazarda 30 kişi hayatını kaybetti, doktorlar yaralandı Genel gösterge 105 hava saldırısı (gün boyunca) Ateşkesin bozulmasından bu yana 1.700'den fazla kişi öldü

Barışın çöküşü ve insani felaket

2022 yılında uluslararası toplumun çabalarıyla imzalanan ateşkes anlaşması, bu yılın Temmuz ayında tamamen geçerliliğini yitirdi.

BM ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre, son birkaç ayda yeniden alevlenen çatışmalar nedeniyle 1.700'den fazla insan hayatını kaybetti, 300 binden fazla nüfus evlerini terk etmek zorunda kaldı. İran ve ABD çevresindeki genel jeopolitik gerilimin derinleşmesi, bu çatışmanın tüm Orta Doğu bölgesine yayılma riskini giderek artırıyor.