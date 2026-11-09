Orta Doğu'da büyük savaş ateşi: Suudi Arabistan ve Husiler çatışması yeni bir aşamaya girdi

·17·Dünya
Orta Doğu'da büyük savaş ateşi: Suudi Arabistan ve Husiler çatışması yeni bir aşamaya girdi

Yemen'de 2022'den bu yana nispi barışı sağlayan ateşkesin bu yılın Temmuz ayında tamamen bozulmasının ardından, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Husiler (Ensarullah hareketi) arasındaki askeri çatışma en tehlikeli ve şiddetli evresine girdi.

Son 24 saat içinde Husi güçleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki stratejik hedeflere balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Buna karşılık koalisyon hava kuvvetleri Yemen genelinde 100'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi, sonuçta onlarca sivil hayatını kaybetti.

Riyad'a yoğun saldırı: Aramco ofisinde hasar

Husiler, Suudi Arabistan topraklarına düzenlenen geniş çaplı askeri operasyonun detaylarını açıkladı:

  • Hedef alınan tesisler: Saldırılar Suudi başkenti Riyad'ın finans merkezine, Saudi Aramco ulusal petrol devinin tesislerine, uluslararası havalimanına ve Necran'daki Ulusal Muhafız kampına yöneltildi;

  • Suudi tarafının açıklaması: Suudi hava savunma kuvvetleri, balistik ve seyir füzelerinin büyük bir kısmının havada imha edildiğini duyurdu. Ancak düşürülen füzelerin parçalarının düşmesi sonucu Riyad'daki Aramco şirketinin idari binası hasar gördü;

  • Kayıplar: Şu ana kadar Suudi topraklarında can kaybı veya yaralanma olduğuna dair resmi bir bilgi verilmedi.

Yemen'de kanlı gün: 105 hava saldırısı ve pazar yeri faciası

Koalisyon güçlerinin misilleme operasyonları sonucunda Yemen topraklarında can kaybı sayısı hızla arttı:

  • Bani Huşeyş'te katliam: Sana yakınlarındaki Bani Huşeyş bölgesine (El-Şeriya köyü) düzenlenen hava saldırıları sonucunda en az 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ağır yaralandı. Kurbanların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor;

  • Taiz vilayetindeki pazar yeri: Taiz bölgesindeki kalabalık bir pazara isabet eden füze saldırısı nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybetti. Bu faciada resmi Yemen hükümeti ve Husiler birbirini suçluyor;

  • Bir günde 105 saldırı: Husiler, koalisyon hava kuvvetlerinin bir gün içinde ülke genelinde toplam 105 kez saldırı düzenlediğini iddia ediyor.

Son çatışmaların kronolojisi ve rakamlar

Olay / Bölge

Saldırı türü

Sonuçlar ve resmi iddialar

Riyad (Suudi Arabistan)

Balistik füzeler, kamikaze dronlar

Aramco genel merkezinde hasar, hava savunma sistemi hedefleri vurdu

Sana yakınları (Bani Huşeyş)

Koalisyon hava saldırıları

40'tan fazla kurban (çoğunlukla çocuklar ve kadınlar)

Taiz vilayeti

Füze saldırısı ve keskin nişancı ateşi

Yerel pazarda 30 kişi hayatını kaybetti, doktorlar yaralandı

Genel gösterge

105 hava saldırısı (gün boyunca)

Ateşkesin bozulmasından bu yana 1.700'den fazla kişi öldü

Barışın çöküşü ve insani felaket

2022 yılında uluslararası toplumun çabalarıyla imzalanan ateşkes anlaşması, bu yılın Temmuz ayında tamamen geçerliliğini yitirdi.

BM ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre, son birkaç ayda yeniden alevlenen çatışmalar nedeniyle 1.700'den fazla insan hayatını kaybetti, 300 binden fazla nüfus evlerini terk etmek zorunda kaldı. İran ve ABD çevresindeki genel jeopolitik gerilimin derinleşmesi, bu çatışmanın tüm Orta Doğu bölgesine yayılma riskini giderek artırıyor.

Yemen KriziHusilerSaudi AramcoRiyadOrta Doğu
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Husiler Mekke'ye drone mu gönderdi? Muhammed bin Selman askeri yardım için Mısır'a gittiHusiler Mekke'ye drone mu gönderdi? Muhammed bin Selman askeri yardım için Mısır'a gitti16 Eylül 09:56Petrol piyasasında "patlama": fiyatlar 2022 rekoruna yaklaşıyorPetrol piyasasında "patlama": fiyatlar 2022 rekoruna yaklaşıyor23 Ekim 23:03Paxtakor'un bugünkü Elit AFC Şampiyonlar Ligi 2. hafta rakibi Al Qadisiya nasıl bir takım?Paxtakor'un bugünkü Elit AFC Şampiyonlar Ligi 2. hafta rakibi Al Qadisiya nasıl bir takım?12 Ekim 17:00Suudi Arabistan, Mekke yakınlarında Husilere ait bir insansız hava aracını düşürdüSuudi Arabistan, Mekke yakınlarında Husilere ait bir insansız hava aracını düşürdü30 Ekim 20:20Yemen'de açlıkla mücadele eden ikizlerYemen'de açlıkla mücadele eden ikizler29 Ekim 17:28«Stoklar korkutucu derecede düşük»: Saudi Aramco lideri petrol krizi konusunda uyardı«Stoklar korkutucu derecede düşük»: Saudi Aramco lideri petrol krizi konusunda uyardı6 Ekim 09:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu