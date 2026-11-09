İnanılmaz geri dönüş: Dalian Inbo 5 haftada 14 puanlık farkı kapatarak şampiyon oldu

Çin Süper Ligi'nin bu sezonu, dünya futbol tarihinde nadir görülen eşsiz bir geri dönüşe ve gerçek bir dramatik mücadeleye sahne oldu. Ligin bitimine sadece 5 hafta kala liderin 14 puan gerisinde bulunan Dalian Inbo kulübü, tüm engelleri aşarak ülke şampiyonluğunu kutladı.

Şampiyonun belirlendiği son 30. hafta maçında Dalian temsilcisi, kendi sahasında Tianjin Tiger'ı 3-1 mağlup ederek zaferini ilan etti.

Şampiyonluk yarışı ve 30. haftanın dramı: Eşit puanlar, ama...

Sezon sonuna kadar şampiyonluğun en büyük adayı olan Chengdu Juncheng, son haftada beklenmedik bir darbe aldı:

Rakibin hatası: Liderliği elinde tutan Chengdu Juncheng takımı, 30. haftada Shandong Taishan ile oynadığı zorlu mücadeleyi 2-3 kaybetti;

52 puanlık çıkmaz: Sonuç olarak her iki aday kulüp de ligi 52'şer puanla eşit tamamladı;

İkili averaj kuralı: Yönetmeliğe göre, puan eşitliği durumunda takımların kendi aralarındaki maç sonuçları dikkate alındı. Bu kritere göre rakibine üstünlük sağlayan Dalian Inbo, Çin'in yeni şampiyonu ilan edildi.

5 haftada 14 puanlık farkı kapatan mucize

Bu zaferin en sansasyonel yanı, sezonun bitimine sadece beş hafta kala Dalian Inbo'nun şampiyonluk umudunun neredeyse tükenmiş olması ve liderle arasındaki puan farkının 14 olmasıydı. Uzmanlar ve taraftarlar tarafından 'imkansız' olarak nitelendirilen bu fark, takımın üst üste aldığı galibiyet serisi ve rakibinin puan kayıpları sayesinde tamamen kapatıldı.

Ligin son sıralaması ve ceza puanları

Çin futbolunda bu sezon, yolsuzlukla mücadele kampanyasının gölgesinde geçti ve bu durum puan tablosunu ciddi şekilde etkiledi:

Sıra Kulüp Puan Not / Durum 1 Dalian Inbo 52 Çin Şampiyonu (ikili averaj üstünlüğü ile) 2 Chengdu Juncheng 52 Gümüş madalya sahibi 3 Beijing Guoan 50 Bronz madalya sahibi (sezon başında -5 puan cezası verildi)

Sezon öncesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında federasyon tarafından Beijing Guoan'dan 5 puan, Shanghai Shenhua'dan ise 10 puan silinmişti. Buna rağmen Beijing Guoan 50 puan toplayarak sezonu üçüncü sırada ve bronz madalya ile tamamlamayı başardı.