Efsane büyük futbola döndü: Raúl González, Real Oviedo'nun teknik direktörü oldu

·12·Spor
Efsane büyük futbola döndü: Raúl González, Real Oviedo'nun teknik direktörü oldu

İspanyol futbolunun ve Real Madrid'in efsanesi, ünlü eski forvet Raúl González teknik direktörlük kariyerinde yeni ve önemli bir sayfa açtı. 49 yaşındaki uzman, İspanya Segunda temsilcisi Real Oviedo takımının teknik direktörü olarak atandı.

Bu gelişme kulübün resmi basın servisi tarafından duyuruldu. Anlaşma şartlarına göre Raúl, takımla Haziran 2028'e kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Efsanevi kariyer: 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Madrid ekolü

Raúl González, dünya futbol tarihinin en parlak ve en çok kupa kazanan forvetlerinden biri olarak kabul edilir:

  • Futbolculuk kariyeri: 1994'ten 2010'a kadar 16 sezon boyunca Real Madrid'in formasını giydi. Ayrıca kariyerinin ilerleyen yıllarında Almanya'nın Schalke, Katar'ın Al-Sadd ve ABD'nin New York Cosmos takımlarında top koşturdu;

  • Kazanılan başarılar: Futbolcu olarak 6 kez İspanya şampiyonu oldu ve 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırdı;

  • Madrid sistemindeki 7 yıllık deneyim: 2018'den 2025'e kadar Real Madrid'in alt yaş gruplarında (özellikle Castilla'da) teknik direktörlük yaparak birçok genç yeteneği yetiştirdi.

Real Oviedo'nun mevcut durumu ve Raúl'ün önündeki hedef

Asturias temsilcisi, şu anda İspanya'nın ikinci ligi olan Segunda'da La Liga'ya yükselme mücadelesi veriyor:

Gösterge

Rakam / Durum

Açıklama

Müsabaka

Segunda (La Liga 2)

İkinci lig

Oynanan maçlar

13 hafta

Sezonun ilk bölümü

Toplanan puan

21 puan

İstikrarlı sonuçlar alınıyor

Ligdeki konumu

9. sıra

Play-off ve doğrudan yükselme hattına yakın

Sözleşme süresi

Haziran 2028'e kadar

3,5 yıllık güven tazelendi

21 puanla 9. sırada yer alan Real Oviedo yönetimi, Raúl González'in tecrübesi, teknik direktörlük potansiyeli ve kazanan karakteriyle takımı İspanya'nın elit ligi La Liga'ya taşımayı hedefliyor. Ayrıca Raúl'ün oğlu da kulübün yedek takımı Vetusta'da forma giymektedir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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