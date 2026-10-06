Semerkant'ta gümüş madalya kazanan Kazak satranççı kızlar neden ödülsüz kaldı?

Semerkant'ta düzenlenen 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Kazakistan kadın milli takımı temsilcileri, turnuva sonunda beklenmedik bir sorunla karşılaştıklarını açıkladı. Takım, Olimpiyatlarda hiç yenilgi almadan 18 puanla ikinci sırada yer aldı. Ancak satranççılara göre, bu başarı için kendilerine devlet ödülü verilmeyecek.

Bu durum, Kazak satranççı Alua Nurman tarafından açıklandı. Nurman'a göre, milli takım üyeleri Semerkant'taki başarıları nedeniyle sadece tek seferlik ödülden değil, aynı zamanda belirli devlet ödemelerinden de mahrum kalabilirler.

«Çok şaşkınım»

Alua Nurman, bu bilgiyi takımın Kazakistan'a dönüşünden sonra öğrendiklerini belirtti.

Spor yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Olimpiyat sonucu için devlet ödülü verilmeyeceğini duyduğunda şaşkınlığını gizleyemediğini vurguladı.

«Kazakistan'a döndükten sonra, bu başarımız için bize devlet ödülü ödenmeyeceğini söylediklerinde çok şaşırdım.»

Sporcu, sorunun sadece tek seferlik ödülle sınırlı olmadığını belirtti. Satranççılara göre, Semerkant'taki sonucun, her ay ödenen devlet yardımlarını alma hakkını da sağlamadığı açıklandı.

Bunun nedeni olarak ise Dünya Satranç Olimpiyatları'nın devlet ödülü verilen yarışmalar listesine dahil edilmemiş olması gösterildi.

Kazakistanlı satranççılar Semerkant'ta yenilmedi

Kazakistan kadın milli takımının sonucu dikkate değer.

Semerkant'taki Olimpiyat boyunca takım hiçbir maçta yenilmedi ve sonunda 18 puan toplayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yani takım, dünya satrancının en önemli takım yarışmalarından birinde güçlü bir sonuç elde etti.

Ancak Nurman'ın açıklamasına göre, yarışmanın Kazakistan'da devlet tarafından ödüllendirilen spor etkinlikleri listesine dahil edilmemesi, gümüş madalyanın finansal olarak teşvik edilmesini engelliyor.

«Olimpiyat neden listede yok?»

Alua Nurman, spor yetkililerine tam olarak bu soruyu yöneltti.

Nurman, Dünya Satranç Olimpiyatları'nın dünyanın önde gelen satranç ülkelerinin katıldığı ve satranççılar için en önemli takım yarışmalarından biri olduğunu vurguladı.

Bu nedenle sporcu, bu turnuvanın neden devlet ödülü verilen yarışmalar listesine dahil edilmediğine açıklık getirilmesini istiyor.

Nurman'ın sorusu sadece ödülle ilgili değil.

Ayrıca durumun nasıl çözülebileceği ve gelecekte Dünya Satranç Olimpiyatları'nı ilgili devlet listesine dahil etme imkanının olup olmadığıyla da ilgileniyor.

Semerkant'taki Olimpiyat Özbekistan için tarihi bir şekilde sona erdi

46. Dünya Satranç Olimpiyatları 16-27 Eylül tarihleri arasında Semerkant'ta düzenlendi.

Yarışma, ev sahibi Özbekistan için de büyük bir başarıyla sonuçlandı. Özbekistan erkek milli takımı Olimpiyat şampiyonu olarak tarihine bir büyük zafer daha ekledi.

Nodirbek Abdusattorov ve takımın diğer üyeleri yarışma boyunca yüksek performans sergileyerek şampiyonluğu elde ettiler.

Kazakistan kadın milli takımı ise gümüş madalya ile Semerkant Olimpiyatları'nın en iyi takımlarından biri oldu.

Özbekistan'da şampiyonlar büyük ödüllerle ödüllendirildi

Semerkant'taki Olimpiyat'tan sonra Özbekistan'da şampiyonlara devlet düzeyinde büyük ilgi gösterildi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan erkek milli takımı üyelerini onur nişanları ile ödüllendirdi.

Ayrıca şampiyonlara cumhurbaşkanlığı hediyesi olarak Volkswagen marka araçlar, müstakil evler ve 200 bin dolarlık para ödülü verildi.

Bu ödüller, Özbekistan'da satrancın devlet politikası düzeyinde desteklendiğini gösteren olaylardan biri oldu.

Semerkant'taki Olimpiyat, iki komşu ülkenin satranççıları için farklı sonuçlarla sona erdi: Özbekistan şampiyonluk ve büyük devlet ödülleriyle tarihe geçerken, Kazakistan kadın milli takımının gümüş madalyası ise ülkedeki ödüllendirme sistemiyle ilgili soruları gündeme getirdi.

Şimdi cevap spor yetkililerinden bekleniyor

Alua Nurman'ın açıklamasından sonra temel soru cevapsız kalıyor: Dünya Satranç Olimpiyatları neden Kazakistan'da devlet ödülü verilen yarışmalar listesine dahil edilmedi?

Şimdilik bu konuyla ilgili Kazakistanlı spor yetkililerinden resmi bir açıklama gelmedi.

Bu nedenle Nurman'ın görüşleri, satranççının kişisel pozisyonu olarak kabul edilmelidir. Yarışmanın statüsü, ödüllendirme prosedürü ve devlet ödemeleri konusundaki nihai hukuki değerlendirmeyi ilgili Kazakistan kurumlarının resmi açıklamaları belirleyecektir.

Ancak Semerkant'taki sonuç bir şeyi net bir şekilde gösterdi: Dünya Satranç Olimpiyatları'ndaki gümüş madalya, Kazakistan kadın milli takımı için büyük bir spor başarısı oldu. Şimdi satranççılar, bu başarının devlet tarafından nasıl değerlendirileceğine dair cevap bekliyor.