Özbekistan judosu Asya'da hüküm sürüyor: Amman'da 20 madalya kazanıldı

·7·Spor
Özbekistan judosu Asya'da hüküm sürüyor: Amman'da 20 madalya kazanıldı

Özbekistanlı genç judocular, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Yıldızlar Asya Judo Şampiyonası'nı mutlak bir üstünlükle tamamladı. Temsilcilerimiz 11 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 20 madalya toplayarak genel klasmanda birinci sıraya yerleşti.

20 ülkeden 170'ten fazla sporcunun katıldığı turnuvanın ikinci gününde de Özbekistan milli takımı tatamideki asıl gücün kim olduğunu gösterdi.

Bir günde beş Asya şampiyonu daha

Turnuvanın ikinci gün müsabakalarında Özbek judocular sekiz madalya kazandı. Bunların beşi altın olurken; Behruzbek Usmonov, Jo‘rabek Eshpo‘latov, Alibek Durdiyev, Zuhra Alimova ve Parizoda Yo‘ldosheva kendi sıkletlerinde podyumun en üst basamağına çıktılar.

Altın madalya sahipleri:

  • 73 kg: Behruzbek Usmonov;

  • 90 kg: Jo‘rabek Eshpo‘latov;

  • +90 kg: Alibek Durdiyev;

  • 57 kg: Zuhra Alimova;

  • 63 kg: Parizoda Yo‘ldosheva.

İki gümüş ve bir bronz daha eklendi

81 kg sıkletinde Samandar Sunnatov finale kadar yükselerek gümüş madalya kazandı. Kızlar 63 kg müsabakalarında ise Dinora Samandarova ikinci oldu.

70 kg sıkletinde yarışan Poshshojon Jumaboyeva ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Rakiplere büyük fark

Final madalya tablosunda Özbekistan, 11 altın madalya ile açık ara lider oldu. İkinci sırayı alan Kazakistanlı sporcular 2 altın, 7 gümüş ve 6 bronz madalya topladı.

İlk üçü 2 altın ve 2 bronz ile İran milli takımı tamamladı. Böylece Özbekistan, altın madalya sayısında en yakın rakiplerine dokuz madalyalık fark attı.

Amman'daki nihai sonuç

Özbekistan yıldız milli takımının genel performansı:

Madalya

Sayı

Altın

11

Gümüş

4

Bronz

5

Toplam

20

Amman'daki sonuç, ülke judosunun sadece bugünüyle değil, gelecek nesliyle de büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Şimdi bu şampiyonların önünde, gençler ve büyükler kategorisindeki uluslararası müsabakalarda da yerlerini sağlamlaştırma görevi bulunuyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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