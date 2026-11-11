«2027'de büyük dövüş olacak»: Yenilmez Mayweather'ın sıradaki rakibi kim olacak?

Profesyonel boks kariyerini 50-0'lık kusursuz bir rekorla, yenilgisiz tamamlayan efsanevi Amerikalı boksör Floyd Mayweather, spor dünyasını bir kez daha şaşırttı. Şubat ayında 50. yaş gününü kutlayacak olan ve «Money» lakabıyla tanınan yıldız, büyük ringe geri dönmeye kararlı olduğunu ve bir süper dövüş gerçekleştirmeyi planladığını resmen açıkladı.

Albuquerque'deki sansasyonel açıklama: Dört adaydan hangisi?

ABD'nin Albuquerque şehrinde düzenlenen boks gecesinin canlı yayınında konuşan Mayweather, gelecek planları hakkında şunları söyledi:

«2027'de büyük bir dövüş yapmak istiyorum. Bu Ryan Garcia, Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao veya Conor McGregor olabilir».

Amerikalı boksör daha önce de gösteri ve ticari maçlarla hayranlarının dikkatini çekmişti. Bu yıl Mike Tyson ve Mike Zambidis ile iki gösteri maçı ve ezeli rakibi Manny Pacquiao ile bir rövanş maçı yapmayı planlıyordu, ancak çeşitli organizasyonel nedenlerle bu karşılaşmalar gerçekleşmedi.

Gösterge / İstatistik Floyd Mayweather'ın planları ve istatistikleri Yaş ve statü 49 yaşında (Şubat'ta 50 olacak), 5 sıklette eski dünya şampiyonu Profesyonel rekoru 50 galibiyet, 0 mağlubiyet (mutlak yenilmez sonuç) Büyük dövüş tarihi 2027 yılı Ana adaylar Ryan Garcia, Conor McGregor, Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya Yakın zamandaki dövüş Aralık ayında Tayland'da Avustralyalı Matt Floyd'a karşı Dövüş statüsü Garcia ile karşılaşma öncesi gösteri amaçlı «ısınma»

«Yaş sadece bir sayı, gerçek yetenek ise asla kaybolmaz. Mayweather'ın tekrar büyük sahneye çıkması, spor dünyası için rekor kıran bir gişe başarısının garantisidir».

Tayland'daki «ısınma» ve Ryan Garcia hedefi

Yakın zamanda 49 yaşındaki boksör, Aralık ayında Tayland'da Avustralyalı Matt Floyd'a karşı ringe çıkacağını duyurmuştu. İlginç olan, Mayweather'ın bu gösteri maçını sadece sıradan bir karşılaşma olarak değil, WBC yarı orta sıklet şampiyonu Ryan Garcia'ya karşı olası bir dövüş öncesi kişisel bir «ısınma» olarak değerlendirmesi.

Taraflar anlaşmaya varırsa, Mayweather'ın 2017'de UFC yıldızı Conor McGregor'a karşı kırdığı rekor yenilenebilir ve boks tarihindeki en yüksek gelir getiren küresel şovlardan biri gerçekleşebilir.

Sizce 50 yaşındaki Floyd Mayweather'ın Ryan Garcia veya Conor McGregor ile yapacağı dövüş nasıl sonuçlanır? Efsanevi şampiyon tekrar kazanabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!