Ryan Garcia, 79 yaşındaki Arnold Schwarzenegger ile çekildiği fotoğrafı paylaştı

WBC yarı orta sıklet kemerinin sahibi, Meksika asıllı ünlü boksör Ryan Garcia Hollywood'un yaşayan efsanesi, 79 yaşındaki Arnold Schwarzenegger ile bir araya geldi. Profesyonel boks yıldızı, sosyal medya hesabında ünlü oyuncuyla çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına sıcak bir not düştü.

Amerikalı boksör, ünlü film yıldızıyla olan fotoğrafını «Kocaman yürekli adam»şeklinde kısa ve samimi bir ifadeyle tanımladı.

Ringdeki parlak zaferin ardından

Ryan Garcia kısa süre önce ringde bir başka sansasyonel zaferini kutlamıştı:

13 Eylül'deki hızlı zafer: Garcia, 13 Eylül gecesi düzenlenen «Zuffa Boxing» gecesinin ana maçında ringe çıktı;

İngiliz rakibin hezimeti: 29 yaşındaki ünlü İngiliz boksör Conor Benn'e karşı mücadele etti ve 2. rauntta rakibini teknik nakavtla mağlup ederek ikna edici bir galibiyet aldı.

Arnold Schwarzenegger: Sinema efsanesi ve siyasetçi

Ryan Garcia ile buluşan 79 yaşındaki Arnold Schwarzenegger, sadece spor ve sinemada değil, devlet yönetiminde de büyük izler bıraktı:

Siyasi kariyer: ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan Kaliforniya'nın 38. valisi olarak başarılı bir görev süresi geçirdi;

Dijital platformdaki görevi: Schwarzenegger şu anda ünlü Netflix platformunda aksiyon projelerinden sorumlu direktör olarak görev yapmaktadır;

Kült roller: Oyuncu, dünya çapında «Terminatör», «Cehennem Melekleri» (The Expendables) ve diğer onlarca ünlü serideki unutulmaz rolleriyle tüm zamanların en sevilen sinema kahramanlarından biri haline geldi.

Boks ve Hollywood yıldızlarının bu buluşması, hem spor hem de sinema tutkunları tarafından sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.