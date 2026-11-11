Islam Makhachev, Taşkent'teki büyük etkinlikte sambo için yeni hedefini açıkladı

İki sıklette mevcut UFC şampiyonu ve karma dövüş sanatları yıldızı Islam Makhachev, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Sambo Dünya Şampiyonası'nda kendisine verilen özel yetki belgesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dağıstanlı ünlü dövüşçü, bu görevi büyük bir sorumlulukla kabul ettiğini belirterek, bu spor dalını yeni bir seviyeye taşıma sözü verdi.

«Sambo'yu tüm dünyada geliştireceğiz»

Makhachev, resmi sosyal medya hesaplarında Taşkent'teki prestijli turnuvada kendisine verilen unvanı paylaşarak kısa ve net bir mesaj bıraktı:

«Sambo'yu tüm dünyada geliştireceğiz».

Sambo, Islam Makhachev'in profesyonel kariyerinde önemli bir temel oluşturuyor. Sporcu, MMA dünyasına adım atmadan önce bizzat savaş sambosu dalında Rusya ve dünya şampiyonluğu unvanlarını kazanmıştı. Yerdeki (parter) benzersiz becerisi ve oktagondaki üstünlüğü, tamamen bu okulun dersleriyle yakından bağlantılıdır.

Gösterge / Aşama Islam Makhachev'in kariyeri ve elde ettiği başarılar Yaş ve memleket 35 yaş, Dağıstan (Rusya) Temel spor dalı Savaş sambosu dalında Rusya ve dünya şampiyonu MMA kariyeri 2010 yılından beri profesyonel dövüşlerde yer alıyor UFC'deki ilk maçı 2015 yılı İlk şampiyonluk kemeri 2022 yılı — hafif sıklette (70 kg'a kadar) şampiyon oldu Kemer korumaları Hafif sıkletteki unvanını 4 kez başarıyla korudu İkinci şampiyonluk kemeri 2025 yılı — yarı orta sıklette şampiyonluğu kazandı Yeni misyonu Taşkent'te sambonun uluslararası düzeyde geliştirilmesi için yetki belgesi aldı

«Sambo sadece bir dövüş sanatı değil, aynı zamanda bir disiplin ve kararlılık okuludur. Makhachev'in bu sürece elçi olarak katılması, sambonun küresel itibarını önemli ölçüde artıracaktır».

Oktagon kralının küresel sambo elçiliği

Günümüzde UFC sıralamasının zirvesinde yer alan ve iki sıklette kemer sahibi olan Makhachev'in sambo tanıtımına katılması, spor dünyasında önemli bir olay olarak değerlendiriliyor. Taşkent'in ev sahipliği yaptığı dünya şampiyonası ise hem organizasyon hem de kapsam açısından tarihi turnuvalardan biri oldu.

Uzmanlar Makhachev gibi milyonlarca gencin örnek aldığı bir süper yıldızın desteğinin, sambonun Olimpiyat Oyunları programına dahil edilmesi için yürütülen uluslararası çabalara güçlü bir ivme kazandıracağı görüşünde.

Sizce Islam Makhachev gibi UFC yıldızlarının aktifliği, sambo sporunu tüm dünyada daha da popüler hale getirmek ve Olimpiyatlara taşımak için yeterli olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!