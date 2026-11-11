Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland neden antik el yazmalarına ilgi duymaya başladı?

Dünya futbolunun en üretken golcülerinden biri, Manchester Cityve Norveç milli takımı yıldızı Erling Haaland, hayranları için beklenmedik bir yönünü ortaya çıkardı. Futbol sahasındaki fiziksel gücü ve savaşçı tarzı nedeniyle "modern Viking" lakabını alan forvet, antik el yazmalarına ve Norveç tarihine olan derin ilgisinden bahsetti.

1594 tarihli "Krallar Sagaları" ve doğduğu şehirdeki sergi

Haaland'ın çocukluğunun geçtiği Time belediyesinde, Norveç ulusal mirasının nadir bir örneği olan 1594 basımı "Krallar Sagaları" kitabının satın alınması vesilesiyle özel bir sergi düzenlendi. Serginin açılışına katılan futbolcu, atalarının yaşam tarzının ve tarihi kaynakların kendisine çocukluğundan beri ilham verdiğini vurguladı.

Norveç'in ünlü VG gazetesi, forvetin sergideki samimi sözlerini aktardı:

«Viking tarihi her zaman ilgimi çekmiştir. Bu tarih, o dönemin günlük yaşam eşyaları ve gemileri benim için son derece büyüleyici. Kendi hayalimi yaşıyorum ancak ne yazık ki böyle bir fırsat herkese nasip olmuyor. Kitapların, birçok insanın hayal kurmasına ve o hayalleri gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olduğuna şahit oldum.»

Gösterge / Bilgi Detaylar Kahraman Erling Haaland (Manchester Cityve Norveç Milli Takımı) Etkinlik Yeri Time Belediyesi (Norveç) Temel Tarihi Kaynak «Krallar Sagaları» eseri Kitabın basım tarihi 1594 yılı (432 yıllık nadir el yazması) Tarihi Önemi Norveç ve Vikingler dönemi hakkındaki temel kaynaklardan biri Kaynak VG gazetesi

Saha dışındaki manevi kimlik

«Krallar Sagaları», Norveç devlet yapısını, orta çağ hükümdarlarını ve İskandinav savaşçılarının tarihini yansıtan en değerli edebi ve tarihi eserlerden biridir.

Haaland'ın bu girişimi ve okumaya verdiği önem, onu sadece milyonların sevdiği bir yıldız değil, aynı zamanda kendi milli köklerine ve kültürel mirasına büyük saygı duyan bir kişilik olarak bir kez daha öne çıkardı.

Sizce modern spor yıldızlarının tarihi ve milli değerleri teşvik etmesi genç neslin eğitimi üzerinde ne kadar etkili? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!