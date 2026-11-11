PSG maçlarını izlemiyorum, Real ise rakipsiz: Marc Cucurella'dan beklenmedik itiraf
Sezon başında Chelsea'den Real Madrid'e sansasyonel bir şekilde transfer olan İspanyol savunma oyuncusu Marc Cucurella, yeni takımının mevcut gücü ve özel hayatına dair ilginç detayları paylaştı. İspanya'nın prestijli gazetesi Mundo Deportivo'ya röportaj veren tecrübeli kanat oyuncusu, şu anda 'Kraliyet Kulübü'nü kıtanın en güçlü ve kusursuz takımı olarak gördüğünü açıkça belirtti.
Real'in temposu ve PSG ile kıyaslama: Cucurella'nın görüşleri
Cucurella, Madrid ekibinin mevcut oyun seviyesinin ve sahadaki özgüvenli performansının her rakibinden üstün olduğunu özellikle vurguladı:
«Şu anda Real'i Avrupa'nın en iyi takımı olarak görüyoruz. Harika bir tempoya ulaştılar ve birçok başarılı maç çıkardılar. Takımın kendine olan güveni şaşırtıcı derecede yüksek.»
Ayrıca futbolcuya, son yıllarda büyük transferler yapan ve projesini geliştiren Fransa devi PSG ile kıyaslaması sorulduğunda, kendine has bir samimiyetle cevap verdi.
Gösterge / Konu
Marc Cucurella'nın görüşleri ve detaylar
Kahraman
Marc Cucurella (İspanya Milli Takımı ve Real Madrid savunma oyuncusu)
Transfer geçmişi
Sezon başında Chelsea'den Madrid'e transfer oldu
Avrupa'nın 1 numaralı takımı
Real Madrid (istikrarlı oyun, yüksek hız ve özgüven nedeniyle)
PSG için yapılan değerlendirme
Harika bir proje ve yıldızlar topluluğu, ancak Real onlardan daha güçlü
Televizyonda futbol izleme alışkanlığı
Neredeyse hiç futbol izlemiyor (Barcelona – PSG maçını bile izlemedi)
Futbol izlememe nedeni
Boş vaktini tamamen ailesine ve çocuklarının eğitimine ayırıyor
Kaynak
Mundo Deportivo gazetesi
«PSG güçlü bir rakip ama dürüst olmak gerekirse maçlarını izlemiyorum. Eski takımım Barcelona ile olan maçını bile izlemedim. Boş vaktimde futbol izlemek yerine çocuklarımla vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Yine de şu an Real bana her açıdan daha güçlü görünüyor.»
Sahada maksimum özveri, evde ise aile babası
Birçok profesyonel sporcu boş vaktini rakiplerini dikkatle analiz ederek geçirirken, Marc Cucurella tamamen farklı bir hayat felsefesi benimsemiş. Ona göre, televizyonda az futbol izlemesi sporu sevmemesinden değil, ailevi sorumlulukları ve çocuklarıyla vakit geçirme isteğinden kaynaklanıyor.
Madrid'e uyum sağlayan savunma oyuncusu, Santiago Bernabeu'da sadece ilk 11'de sağlam bir yer edinmekle kalmadı, aynı zamanda takım arkadaşlarının ruh haline de hızla uyum sağladı.
Sizce de Real Madrid şu anda Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm rakiplerinden, PSG dahil, açık ara üstün mü? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!
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