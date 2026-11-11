PSG maçlarını izlemiyorum, Real ise rakipsiz: Marc Cucurella'dan beklenmedik itiraf

Sezon başında Chelsea'den Real Madrid'e sansasyonel bir şekilde transfer olan İspanyol savunma oyuncusu Marc Cucurella, yeni takımının mevcut gücü ve özel hayatına dair ilginç detayları paylaştı. İspanya'nın prestijli gazetesi Mundo Deportivo'ya röportaj veren tecrübeli kanat oyuncusu, şu anda 'Kraliyet Kulübü'nü kıtanın en güçlü ve kusursuz takımı olarak gördüğünü açıkça belirtti.

Real'in temposu ve PSG ile kıyaslama: Cucurella'nın görüşleri

Cucurella, Madrid ekibinin mevcut oyun seviyesinin ve sahadaki özgüvenli performansının her rakibinden üstün olduğunu özellikle vurguladı:

«Şu anda Real'i Avrupa'nın en iyi takımı olarak görüyoruz. Harika bir tempoya ulaştılar ve birçok başarılı maç çıkardılar. Takımın kendine olan güveni şaşırtıcı derecede yüksek.»

Ayrıca futbolcuya, son yıllarda büyük transferler yapan ve projesini geliştiren Fransa devi PSG ile kıyaslaması sorulduğunda, kendine has bir samimiyetle cevap verdi.