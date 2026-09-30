“İslam yenilmez değil!”: Brezilyalı nakavt ustası Carlos Prates, Makhachev’i açık dövüşe davet etti

UFC yarı orta sıkletinde korkutucu nakavtlarıyla kısa sürede büyük ses getiren Brezilyalı dövüşçü Carlos Prates, organizasyonun en güçlü şampiyonlarından biri olan Islam Makhachev ile karşılaşmaya tamamen hazır olduğunu açıkladı.

Ünlü "Podcast Connect Cast" programına verdiği röportajda, Makhachev'in yakın zamanda Ian Garry ile yaptığı karşılaşmayı analiz eden Prates, Dağıstanlı dövüşçünün etrafındaki "yenilmezlik" efsanesini kesin bir dille reddetti: «Makhachev - Garry maçına baktığımda, İslam'ın herkesin düşündüğü kadar yenilmez bir rakip olmadığını gördüm. Elbette çok güçlü, iki kez şampiyon... Ancak şunu anlamıyorum: Neden herkes onun yenilmez olduğunu söylüyor? Sanki Makhachev seni yere indirdiğinde başını kaldıramazsın diyorlar. Nasıl kalkamam? İslam'a hayatının en zorlu sınavını yaşatacağım»ifadelerini kullandı.

Brezilyalı striker, kendi kampında güreş savunmasını özellikle kaybedilen ve dezavantajlı pozisyonlardan başlayarak geliştirdiğini vurgulayarak, oktagonda bir sansasyon yaratmaya hazır olduğunu belirtti.

«Yenilmezlik efsanesinin reddi, yer dövüşü sırları ve cesur bir meydan okuma»: 5 ana nokta

Carlos Prates'in Islam Makhachev'e yaptığı "meydan okuma" ile ilgili en önemli gerçekler:

«İslam yenilmez değil»: Prates, Makhachev ve Garry maçını dikkatle izleyerek şampiyonun da zayıf noktaları olduğunu ortaya koydu;

Yer dövüşü korkusunu reddetme: Brezilyalı dövüşçü, İslam ile karşılaşmada yere düşmekten korkmadığını ve yer dövüşünden rahatlıkla kalkabileceğini söyledi;

Özel güreş antrenmanları: Carlos, antrenman kampında sürekli olarak kendini dezavantajlı ve kaybedilmiş pozisyonlara sokarak savunma çalıştığını vurguladı;

«Hayatının en zorlu maçı» sözü: Prates, eğer bu karşılaşma organize edilirse Makhachev'in kariyerindeki en tehlikeli ve zorlu sınavla karşılaşacağını belirtti;

«Podcast Connect Cast»te açık röportaj: Bu açıklamalar podcast yayınında yankı buldu ve MMA dünyasında yeni bir tartışma dalgası başlattı.

Carlos Prates ve Islam Makhachev karşılaşmasının olası analiz tasnifi

İki dövüşçünün stilleri, üstün yönleri ve oktagondaki performanslarının karşılaştırması:

Analiz kriterleri ve göstergeler Carlos Prates (Meydan okuyan / Nakavt ustası) Islam Makhachev (Mevcut şampiyon) Dövüş stili ve okulu Muay-Thai, kickboks, agresif Brezilyalı striker Sambo, serbest güreş ve dengeli grappling Ana tehlike kaynağı Korkutucu sol yumruk, diz ve ağır nakavt gücü Takedownlar, yer dövüşünde kontrol ve boğma teknikleri Rakibin zayıf yönü hakkında «Makhachev - Garry maçı onun yenilebilir olduğunu gösterdi» Hızlı vuruş yapanlara karşı mesafe koruma zorunluluğu Yer dövüşü ve güreş hazırlığı «Antrenmanlara kaybedilmiş dezavantajlı pozisyondan başlıyorum» Dünyadaki en kusursuz üst pozisyon kontrolü Oktagondaki psikoloji Korkusuz saldırı, baskı kurma ve risk alma Soğukkanlı tecrübe, şampiyonluk disiplini ve sabır Olası maç senaryosu Mesafede tutarak ayakta hızlı nakavt etmek Rakibi kafese yaslayıp yere düşürmek ve yormak

MMA ve taktik spor ekspertizi: Prates gerçekten Makhachev'e tehlike oluşturabilir mi?

Karma Dövüş Sanatları uzmanlarının sonuçları:

«Nakavt yumruğu ve sürpriz faktörü»: Carlos Prates şu anda divizyondaki en tehlikeli saf strikerlardan biri olarak kabul ediliyor; vuruş gücü ve hareket yörüngesini tahmin etmek çok zor; eğer ayakta şampiyonu sürekli hedef alabilirse, Makhachev için ciddi bir tehlike oluşturabilir;

Dağıstan güreşine karşı savunma sorunu: Tarihte birçok striker (Oliveira, Poirier, Volkanovski) Makhachev'in yer dövüşünden çıkacağına söz verdi ancak oktagonda bunu başarmak çok karmaşık oldu; Prates'in "yer dövüşünden rahat kalkarım" özgüveni, maç sırasında ağır fiziksel yorgunluğa ve şampiyonun boğma tekniklerine maruz kalmasına yol açabilir;

Dövüşçünün medya cesareti ve UFC planları: Bu tür cesur meydan okumalar Dana White ve eşleştiricilerin çok hoşuna gider; Prates kendine olan ilgiyi hızla artırıyor ve eğer birkaç parlak galibiyet daha alırsa, onu şampiyonluk kemeri için mücadelede görmek tamamen gerçekçi olabilir.

Sizce Carlos Prates'in Makhachev'in yer dövüşü hakkındaki cesur sözleri sadece özgüven ve PR çalışması mı, yoksa gerçekten şampiyonun güreşini durdurabilir mi? Eğer İslam ve Carlos arasında bir maç organize edilirse, karşılaşma hangi rauntta ve nasıl sonuçlanırdı? Tahminlerinizi ve yorumlarınızı paylaşın ve UFC hayranları için hazırlanan bu sansasyonel analizi arkadaşlarınızla paylaşın!