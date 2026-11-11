Özbekistan Milli Takımı'nın Rusya maçı öncesi kilit kozları belli oldu
Yarın, 12 Kasım'da Taşkent'te Özbekistan ve Rusya milli futbol takımları arasında merakla beklenen prestijli bir hazırlık maçı başlayacak. Bu karşılaşma öncesinde ünlü futbol uzmanı ve menajer Jamol Akayev, «Yevro-futbol» yayınına verdiği röportajda milli takımımızın mevcut potansiyeli, kadrodaki yıldızlar ve Avrupa kulüplerinin ilgisi hakkındaki görüşlerini paylaştı.
«Özbekistan, Asya futbolunda liderlerden biri haline geliyor»
Jamol Akayev, Özbek futbolunun son yıllarda büyük adımlar attığını ve sadece A milli takım düzeyinde değil, tüm yaş kategorilerinde Asya'da lider bir güç haline geldiğini vurguladı. Uzman, takımın savunma ve hücum hatlarındaki liderleri özellikle övdü.
«Özellikle savunma hattını vurgulamak gerekir; burada Abduqodir Husanov ve Jahongir O‘rozov'dan oluşan güvenilir bir merkez ikili oluştu», — dedi menajer.
Ayrıca, Dünya Kupası'nda kendini parlak bir şekilde gösteren ve ardından İsviçre'nin «Lugano» kulübüne transfer olan Behruz Karimov ile transfer döneminin kapanması nedeniyle Fransa'nın «Brest» kulübünün ciddi ilgi gösterdiği Muhammadrasul Abdulmajidov gibi yetenekli gençlerin de takdiri hak ettiği belirtildi.
Milli takım hatları ve liderler
Ana oyuncular ve detaylar
Savunma merkezinin sağlamlığı
Abduqodir Husanov ve Jahongir O‘rozov ikilisi
Uluslararası arenada legioner oyuncular
Behruz Karimov («Lugano», İsviçre) ve Avrupa kulüplerinin radarındaki diğer gençler
Rus taraftarların tanıdığı isimler
Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Husayn Norchayev, Ruslanbek Jiyanov, Jasurbek Jaloliddinov
Orta saha
Azizjon G‘aniyev, Umarali Rahmonaliyev ve Odil Hamrobekov
«Hücum hattındaki oyuncular — Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Husayn Norchayev, Ruslanbek Jiyanov, Jasurbek Jaloliddinov — Rus taraftarlar için oldukça tanıdık isimler. Çünkü onlar farklı yıllarda Rusya ligi ve alt liglerinde oynayarak kendilerine has bir iz bıraktılar».
Önümüzdeki ciddi sınavlar ve deplasman planları
Hatırlatmak gerekirse, Rusya milli takımı Taşkent'teki maçın ardından 17 Kasım'da Krasnodar'da Venezuela milli takımıyla karşı karşıya gelecek. Özbekistan milli takımı ise Rusya ile oynayacağı maçtan sonra Katar'ın başkenti Doha'ya giderek orada Suudi Arabistan milli takımı ile bir sonraki hazırlık maçına çıkması kararlaştırıldı. Genel olarak uzman, ülkemizde Rusya'ya karşı oynanacak bu maça ilginin son derece yüksek olduğunu belirtti.
Sizce, Jamol Akayev'in vurguladığı gibi, güçlü savunmamız ve Rusya ligini iyi bilen hücum oyuncularımız yarınki maçta söz sahibi olabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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