Özbekistan Milli Takımı'nın Rusya maçı öncesi kilit kozları belli oldu

Yarın, 12 Kasım'da Taşkent'te Özbekistan ve Rusya milli futbol takımları arasında merakla beklenen prestijli bir hazırlık maçı başlayacak. Bu karşılaşma öncesinde ünlü futbol uzmanı ve menajer Jamol Akayev, «Yevro-futbol» yayınına verdiği röportajda milli takımımızın mevcut potansiyeli, kadrodaki yıldızlar ve Avrupa kulüplerinin ilgisi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

«Özbekistan, Asya futbolunda liderlerden biri haline geliyor»

Jamol Akayev, Özbek futbolunun son yıllarda büyük adımlar attığını ve sadece A milli takım düzeyinde değil, tüm yaş kategorilerinde Asya'da lider bir güç haline geldiğini vurguladı. Uzman, takımın savunma ve hücum hatlarındaki liderleri özellikle övdü.

«Özellikle savunma hattını vurgulamak gerekir; burada Abduqodir Husanov ve Jahongir O‘rozov'dan oluşan güvenilir bir merkez ikili oluştu», — dedi menajer.

Ayrıca, Dünya Kupası'nda kendini parlak bir şekilde gösteren ve ardından İsviçre'nin «Lugano» kulübüne transfer olan Behruz Karimov ile transfer döneminin kapanması nedeniyle Fransa'nın «Brest» kulübünün ciddi ilgi gösterdiği Muhammadrasul Abdulmajidov gibi yetenekli gençlerin de takdiri hak ettiği belirtildi.