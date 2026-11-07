Türkiye Süper Ligi'nde entrika: Osimhen'in sakatlığı Shomurodov ve Salah'a yol açıyor

Türkiye Süper Ligi lideri Galatasaray'ın en büyük yıldızı ve hücum hattının lideri Victor Osimhen beklenmedik bir şekilde ağır sakatlandı ve belirsiz bir süre sahalardan uzak kaldı.

İstanbul devinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Nijeryalı forvet Şampiyonlar Ligi maçında dizinden ciddi şekilde sakatlandı. Doktorlar sakatlığın derecesini değerlendirdikten sonra 7 Kasım'da oyuncunun ameliyat edilmesine karar verdi. Osimhen'in yeşil sahalara ne zaman döneceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Stuttgart karşısında talihsiz gece ve diz bağlarında yırtılma

Bu talihsiz olay, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan maçta gerçekleşti:

Mağlubiyet ve sakatlık: 3 Kasım'da Almanya'nın Stuttgart kulübü kendi sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti (Alman ekibinin her iki golünü de Rusya milli takımı orta sahası Aleksey Batrakov kaydetti);

Tıbbi rapor: Tam da bu maçta Osimhen sol dizindeki bağları yırttı ve doktorlar acil cerrahi müdahalenin gerekli olduğuna karar verdi;

Fantastik sezonun duraklaması: Sakatlığından önce Nijeryalı golcü Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı ve tam 10 gol ve 3 asist üretti (bunların 8'i yerel lig maçlarında gerçekleşti).

Gol krallığı yarışında entrika: Eldor Shomurodov fırsatı

Victor Osimhen'in saf dışı kalması, Türkiye Süper Ligi'ndeki gol krallığı yarışını ciddi şekilde etkileyecek: