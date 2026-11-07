Türkiye Süper Ligi'nde entrika: Osimhen'in sakatlığı Shomurodov ve Salah'a yol açıyor

·15·Spor
Türkiye Süper Ligi'nde entrika: Osimhen'in sakatlığı Shomurodov ve Salah'a yol açıyor

Türkiye Süper Ligi lideri Galatasaray'ın en büyük yıldızı ve hücum hattının lideri Victor Osimhen beklenmedik bir şekilde ağır sakatlandı ve belirsiz bir süre sahalardan uzak kaldı.

İstanbul devinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Nijeryalı forvet Şampiyonlar Ligi maçında dizinden ciddi şekilde sakatlandı. Doktorlar sakatlığın derecesini değerlendirdikten sonra 7 Kasım'da oyuncunun ameliyat edilmesine karar verdi. Osimhen'in yeşil sahalara ne zaman döneceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Stuttgart karşısında talihsiz gece ve diz bağlarında yırtılma

Bu talihsiz olay, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan maçta gerçekleşti:

  • Mağlubiyet ve sakatlık: 3 Kasım'da Almanya'nın Stuttgart kulübü kendi sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti (Alman ekibinin her iki golünü de Rusya milli takımı orta sahası Aleksey Batrakov kaydetti);

  • Tıbbi rapor: Tam da bu maçta Osimhen sol dizindeki bağları yırttı ve doktorlar acil cerrahi müdahalenin gerekli olduğuna karar verdi;

  • Fantastik sezonun duraklaması: Sakatlığından önce Nijeryalı golcü Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı ve tam 10 gol ve 3 asist üretti (bunların 8'i yerel lig maçlarında gerçekleşti).

Gol krallığı yarışında entrika: Eldor Shomurodov fırsatı

Victor Osimhen'in saf dışı kalması, Türkiye Süper Ligi'ndeki gol krallığı yarışını ciddi şekilde etkileyecek:

  • Nijeryalı ikilinin liderliği: Şu anda ligin gol krallığı listesinde iki Nijeryalı forvet — Victor Osimhen ve Gift Orban 9'ar golle zirvede yer alıyor;

  • Shomurodov ve Salah takipte: Özbekistan milli takımı kaptanı Eldor Shomurodov ve Mısırlı yıldız Mohamed Salah 8'er golle liderleri sadece bir gol geriden takip ediyor;

  • Uzman tahmini: Uzmanlara göre, eğer Osimhen iyileşme süreci nedeniyle uzun süre maç kaçırırsa, Altın Ayakkabı yarışından mecburen kopacak. Bu durum ise Eldor Shomurodov ve Salah için ligin en golcü oyuncusu unvanını kapmak adına büyük bir fırsat yaratıyor.

Victor OsimhenGalatasarayEldor ShomurodovTürkiye Süper LigiMohamed Salah
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

30 gol: Eldor Shomurodov Süper Lig'de gol krallığını nasıl koruyor?30 gol: Eldor Shomurodov Süper Lig'de gol krallığını nasıl koruyor?3 Kasım 08:17Altın Ayakkabı yarışı kızışıyor: Shomurodov Salah'ı yakaladı, Osimhen ve Orban liderAltın Ayakkabı yarışı kızışıyor: Shomurodov Salah'ı yakaladı, Osimhen ve Orban lider1 Kasım 22:52Başakşehir'in 7 gollü maçında Shomurodov ve Fayzullayev kaç puan aldı?Başakşehir'in 7 gollü maçında Shomurodov ve Fayzullayev kaç puan aldı?1 Kasım 22:40Shomurodov ve Fayzullayev'den gol şovu: Başakşehir 5-2 kazandı (video)Shomurodov ve Fayzullayev'den gol şovu: Başakşehir 5-2 kazandı (video)1 Kasım 20:22Shomurodov ilk 11'de: İstanbul Başakşehir bugün Samsunspor'u ağırlıyorShomurodov ilk 11'de: İstanbul Başakşehir bugün Samsunspor'u ağırlıyor1 Kasım 17:23Başakşehir mağlubiyeti sonrası: Uluslararası analiz portalı Shomurodov'a kaç puan verdi?Başakşehir mağlubiyeti sonrası: Uluslararası analiz portalı Shomurodov'a kaç puan verdi?27 Ekim 14:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü