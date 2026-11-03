30 gol: Eldor Shomurodov Süper Lig'de gol krallığını nasıl koruyor?

·8·Spor
30 gol: Eldor Shomurodov Süper Lig'de gol krallığını nasıl koruyor?

Türkiye'nin en prestijli ve popüler yayınlarından biri olan Sabah Süper Lig'deki gol krallığı yarışı üzerine kapsamlı bir analiz makalesi yayınladı. Gazetenin muhabiri Uğur Çem tarafından hazırlanan raporda, ligin en değerli yıldızı, Galatasaray formasıyla parlayan Nijeryalı 'Maskeli Kral' Victor Osimhen ve ona rakip olabilecek tek güç olan Başakşehir'in Özbek golcüsü Eldor Shomurodov'un istatistiklerine özel bir vurgu yapıldı.

Türk uzmanların ortak görüşüne göre, şu anda ligde Osimhen'in müthiş golcü temposuna sadece Shomurodov kafa tutabiliyor.

'Maskeli Kral' ve Özbek forvet: İstatistikler ne diyor?

Yayın tarafından sunulan veriler, iki forvetin sahadaki mutlak hakimiyetini gözler önüne seriyor:

  • Osimhen'in müthiş serisi: 2024/25 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla 23 takıma karşı sahaya çıkan ve bunların 17'sinin kalesini havalandıran Victor Osimhen, toplamda 50 golle açık ara lider durumda. Mevcut sezonun 6 maçında 9 gol atan (3 duble) oyuncu, yüksek bir verimlilik sergiliyor;

  • Shomurodov'un cevabı: Başakşehir forveti Eldor Shomurodov, Süper Lig'deki henüz ikinci sezonunu geçirmesine rağmen rakip fileleri 30 kez havalandırmayı başardı;

  • Altın Ayakkabı'nın sahibi: Geçen sezonu 22 golle ligin gol kralı olarak tamamlayan Eldor, bu sezon da durmuyor; hesabında şimdiden 8 gol var ve ödülünü başarıyla koruyor.

Diğer yıldızlar neden geride kaldı?

Sabah gazetesinin listesinde yer alan diğer tanınmış isimler, çeşitli nedenlerle bu yarıştan koptu:

  • Gidenler ve performansı düşenler: Süper Lig'de 29 gol atan Brezilyalı Anderson Talisca yazın Fenerbahçe'den ayrıldı. 26 golü bulunan Youssef En-Nesyri ise yetersiz performansı nedeniyle takımdan gönderildi;

  • İstikrarsızlık: 28 gol atan Rizespor forveti Ali Sowe, bu sezon çıktığı 10 maçta sadece 2 kez rakip kaleyi bulabildi.

Yeni sezon gol krallığı tablosundaki durum

Mevcut lig gol krallığı yarışında dünya çapındaki yıldızlar arasındaki rekabet kızışmış durumda:

  • 1. sıra: Victor Osimhen ve Gift Orban — 9'ar gol;

  • 2. sıra: Eldor Shomurodov ve Mohamed Salah — 8'er gol;

  • 3. sıra: Vedat Muriqi ve Dušan Vlahović — 7'şer gol.

Eldor Shomurodov'un Türkiye liginde Mohamed Salah ve Dušan Vlahović gibi ünlü forvetlerle aynı seviyede liderlik etmesi, yerel ve yabancı basının ilgi odağında.

Eldor ShomurodovVictor OsimhenSüper LigGalatasarayFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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