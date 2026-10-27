Şok gelişme: Teknik direktörle anlaşan Cristiano milli takıma mı dönüyor?
Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünün forveti ve dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo Kasım ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında tekrar Portekiz milli takımı formasıyla sahaya çıkabilir. Bu konuda Portekiz'in prestijli O Jogo gazetesi resmi kaynaklara dayanarak haber verdi.
Habere göre, 41 yaşındaki tecrübeli golcü, yakın zamanda yaşanan disiplin sorunları ve federasyon cezasına rağmen, milli takımın Kasım ayı kampı için oluşturulan genişletilmiş kadroda yer aldı.
Diskalifiye, para cezası ve teknik direktöre sunulan şartlar
Yıldız futbolcunun milli takım çevresindeki son olaylı gelişmeleri taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açmıştı:
30 günlük kısıtlama ve sembolik para cezası: Portekiz Futbol Federasyonu, forvetin milli takım kampını izinsiz ve vaktinden önce terk etmesi nedeniyle kendisine 30 gün men cezası vermiş ve 255 avro tutarında para cezasına çarptırmıştı;
Danimarka ve Norveç maçlarındaki memnuniyetsizlik: Ronaldo, Danimarka maçı öncesinde takım kampından ayrılmış, Norveç ile oynanan maçta ise yedek bırakılmasının ardından milli takım teknik direktörüne bazı kesin şartlar sunduğunu açıkça belirtmişti;
Genişletilmiş kadro: Tüm anlaşmazlıklara rağmen teknik ekip, onu ve ayrıca Samu Costa ile Chelsea kanat oyuncusu Joao Felix'i ilk genişletilmiş kadroya dahil ediyor.
Portekiz'i bekleyen Kasım ayındaki önemli sınavlar
Uluslar Ligi'ndeki kritik aşamada Portekizlileri iki önemli karşılaşma bekliyor:
14 Kasım — Danimarka deplasmanı: Grup liderliği ve play-off bileti için prensip rakibi sayılan Danimarka milli takımına karşı oynanacak önemli bir maç;
17 Kasım — Galler ile karşılaşma: Kasım ayındaki ikinci tur kapsamında Portekiz milli takımı Galler temsilcilerini ağırlayacak;
Taraftarların gözü Ronaldo'da: Eğer 41 yaşındaki yıldız nihai kadroya girerse, milli takım kaptanı olarak ilk 11'e dönüşü taraftarların odak noktası olacak.
Ronaldo ve Portekiz milli takımının durumu
Gösterge
Detaylar
Futbolcu
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)
Yaş
41 yaşında
Son durum
Genişletilmiş kadroya dahil edildi (kaynak: O Jogo)
Önceki ceza
Federasyon tarafından 30 günlük men ve 255 avro para cezası
Kadrodaki arkadaşları
Joao Felix, Samu Costa ve diğerleri
Gelecek maçlar
14 Kasım (Danimarka'ya karşı), 17 Kasım (Galler'e karşı)
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