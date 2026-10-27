Şok gelişme: Teknik direktörle anlaşan Cristiano milli takıma mı dönüyor?

·86·Spor
Şok gelişme: Teknik direktörle anlaşan Cristiano milli takıma mı dönüyor?

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünün forveti ve dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo Kasım ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında tekrar Portekiz milli takımı formasıyla sahaya çıkabilir. Bu konuda Portekiz'in prestijli O Jogo gazetesi resmi kaynaklara dayanarak haber verdi.

Habere göre, 41 yaşındaki tecrübeli golcü, yakın zamanda yaşanan disiplin sorunları ve federasyon cezasına rağmen, milli takımın Kasım ayı kampı için oluşturulan genişletilmiş kadroda yer aldı.

Diskalifiye, para cezası ve teknik direktöre sunulan şartlar

Yıldız futbolcunun milli takım çevresindeki son olaylı gelişmeleri taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açmıştı:

  • 30 günlük kısıtlama ve sembolik para cezası: Portekiz Futbol Federasyonu, forvetin milli takım kampını izinsiz ve vaktinden önce terk etmesi nedeniyle kendisine 30 gün men cezası vermiş ve 255 avro tutarında para cezasına çarptırmıştı;

  • Danimarka ve Norveç maçlarındaki memnuniyetsizlik: Ronaldo, Danimarka maçı öncesinde takım kampından ayrılmış, Norveç ile oynanan maçta ise yedek bırakılmasının ardından milli takım teknik direktörüne bazı kesin şartlar sunduğunu açıkça belirtmişti;

  • Genişletilmiş kadro: Tüm anlaşmazlıklara rağmen teknik ekip, onu ve ayrıca Samu Costa ile Chelsea kanat oyuncusu Joao Felix'i ilk genişletilmiş kadroya dahil ediyor.

Portekiz'i bekleyen Kasım ayındaki önemli sınavlar

Uluslar Ligi'ndeki kritik aşamada Portekizlileri iki önemli karşılaşma bekliyor:

  • 14 Kasım — Danimarka deplasmanı: Grup liderliği ve play-off bileti için prensip rakibi sayılan Danimarka milli takımına karşı oynanacak önemli bir maç;

  • 17 Kasım — Galler ile karşılaşma: Kasım ayındaki ikinci tur kapsamında Portekiz milli takımı Galler temsilcilerini ağırlayacak;

  • Taraftarların gözü Ronaldo'da: Eğer 41 yaşındaki yıldız nihai kadroya girerse, milli takım kaptanı olarak ilk 11'e dönüşü taraftarların odak noktası olacak.

Ronaldo ve Portekiz milli takımının durumu

Gösterge

Detaylar

Futbolcu

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Yaş

41 yaşında

Son durum

Genişletilmiş kadroya dahil edildi (kaynak: O Jogo)

Önceki ceza

Federasyon tarafından 30 günlük men ve 255 avro para cezası

Kadrodaki arkadaşları

Joao Felix, Samu Costa ve diğerleri

Gelecek maçlar

14 Kasım (Danimarka'ya karşı), 17 Kasım (Galler'e karşı)

Cristiano RonaldoPortekiz Milli TakımıUEFA Uluslar LigiAl-NassrFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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