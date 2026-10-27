Şok gelişme: Teknik direktörle anlaşan Cristiano milli takıma mı dönüyor?

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünün forveti ve dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo Kasım ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında tekrar Portekiz milli takımı formasıyla sahaya çıkabilir. Bu konuda Portekiz'in prestijli O Jogo gazetesi resmi kaynaklara dayanarak haber verdi.

Habere göre, 41 yaşındaki tecrübeli golcü, yakın zamanda yaşanan disiplin sorunları ve federasyon cezasına rağmen, milli takımın Kasım ayı kampı için oluşturulan genişletilmiş kadroda yer aldı.

Yıldız futbolcunun milli takım çevresindeki son olaylı gelişmeleri taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açmıştı:

30 günlük kısıtlama ve sembolik para cezası: Portekiz Futbol Federasyonu, forvetin milli takım kampını izinsiz ve vaktinden önce terk etmesi nedeniyle kendisine 30 gün men cezası vermiş ve 255 avro tutarında para cezasına çarptırmıştı;

Danimarka ve Norveç maçlarındaki memnuniyetsizlik: Ronaldo, Danimarka maçı öncesinde takım kampından ayrılmış, Norveç ile oynanan maçta ise yedek bırakılmasının ardından milli takım teknik direktörüne bazı kesin şartlar sunduğunu açıkça belirtmişti;