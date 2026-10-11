Vidigal, Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki krizde teknik direktörün tarafını tuttu

Karardan pişmanlık: «Lütfen, kesin şunu (gülüyor). Teknik direktör yapması gerekeni yaptı. Ronaldo milli takım kampından ayrılmak için uçağa bindiği anda, yaptığı şeyden pişman olacağını düşünmüştüm» diyor.

«Diz çöktürmeye izin verilmez»: Cristiano'nun resmi açıklamasının durumu yumuşatamayacağını vurgulayan eski futbolcu şunları ekledi: «Jesus hata yaptığını söyledi ancak hatayı kabul etmek ile teknik direktörü diz çöktürmeye çalışmak arasında büyük bir fark var. Bence böyle kabul edilemez bir durum başka hiçbir takımda yaşanmaz»diye ekledi.