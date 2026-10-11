Vidigal, Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki krizde teknik direktörün tarafını tuttu

·7·Spor
Vidigal, Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki krizde teknik direktörün tarafını tuttu

Portekiz milli takımı çevresinde teknik direktör Jorge Jesus ve efsanevi golcü Cristiano Ronaldo arasında patlak veren gerginlik dünya futbolunun ana gündem maddesi haline geldi. Bu ses getiren kriz hakkında milli takımın eski orta saha oyuncusu José Luís Vidigal düşüncelerini açıkça dile getirerek teknik direktörün hamlelerini tamamen savundu.

İtalya'nın prestijli La Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği röportajda eski futbolcu, 41 yaşındaki forvetin takım kampını izinsiz terk etmesini sert bir dille eleştirdi.

«Teknik direktör işini yaptı»: Vidigal'in net duruşu

Vidigal, krizdeki temel suçu futbolcunun duygusal tepkilerine bağlayarak değerlendirdi:

  • Karardan pişmanlık: «Lütfen, kesin şunu (gülüyor). Teknik direktör yapması gerekeni yaptı. Ronaldo milli takım kampından ayrılmak için uçağa bindiği anda, yaptığı şeyden pişman olacağını düşünmüştüm» diyor.

  • «Diz çöktürmeye izin verilmez»: Cristiano'nun resmi açıklamasının durumu yumuşatamayacağını vurgulayan eski futbolcu şunları ekledi: «Jesus hata yaptığını söyledi ancak hatayı kabul etmek ile teknik direktörü diz çöktürmeye çalışmak arasında büyük bir fark var. Bence böyle kabul edilemez bir durum başka hiçbir takımda yaşanmaz»diye ekledi.

Krizin kökeni: Norveç maçı ve verilen sözler üzerindeki tartışma

Milli takım içindeki anlaşmazlık UEFA Uluslar Ligi maçında patlak vermişti:

  • Oyuna alınmayan yıldız: Norveç'e karşı oynanan maçta (2-1) Jorge Jesus, yedek kulübesindeki Ronaldo'yu ısınmaya göndermiş ancak sonunda onu oyuna almamıştı;

  • 30 Eylül isyanı: Teknik direktörün kararına öfkelenen 41 yaşındaki forvet, 30 Eylül günü kimseden izin almadan milli takım kampını terk etmişti;

  • 6 Ekim açıklaması: Bir hafta sonra Cristiano, davranışını açıklayan bir beyan yayınlayarak Jesus'u sözünde durmamakla ve verilen vaatleri bozmakla suçlamıştı.

Tarihin en büyük golcüsü: Rakamlar ve gerçekler

Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımı formasıyla uzun yıllardır liderlik yapıyor:

  • 234 maç: Efsanevi futbolcu milli formayla 234 kez sahaya çıktı;

  • 146 gol: Uluslararası arenada 146 kez rakip fileleri havalandırarak dünya futbol tarihinin mutlak rekorunu kırdı.

Buna rağmen, deneyimli teknik adam Jorge Jesus ile yaşanan bu disiplin krizi, 41 yaşındaki Ronaldo'nun milli takımdaki geleceğini ciddi şekilde sorgulatıyor.

Jorge JesusCristiano RonaldoPortekiz Milli TakımıUEFA Uluslar LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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