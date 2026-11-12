Mağlubiyetin nedenleri: Fabio Cannavaro basın toplantısında neleri açıkladı?

Rusya milli takımına karşı oynanan ve inanılmaz bir dramla 2:3'lük mağlubiyetle sonuçlanan hazırlık maçının ardından, Özbekistan milli takımının teknik direktörü Fabio Cannavaro basın toplantısına katıldı. Deneyimli uzman, gazetecilerin sorularını yanıtlarken Batrakov'un performansı, Abdukodir Khusanov hakkındaki düşüncelerine ve yapılan hatalara özel olarak değindi.

Batrakov'un potansiyeli ve Khusanov hakkındaki soru

Basın toplantısı sırasında Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un hareketleri sorulduğunda, Cannavaro onun yüksek potansiyelini kabul etti:

«Şüphesiz, iyi bir futbolcu. Özellikle pozisyon alma, kısa ve uzun paslardaki becerisi çok iyi. Geleceği parlak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum», — dedi teknik direktör.

Ayrıca gazetecilerin «Abdukodir Khusanov sahada olsaydı 2:0'lık skoru koruyabilir miydik?» sorusuna teknik direktör sert bir tepki verdi:

«Açıkçası, bu tür soruları sevmiyorum. Khusanov iyi bir futbolcu. Ancak o sahada olduğunda da mağlup olduğumuz maçlar oldu. Bugün sahada görev yapan diğer genç oyuncularımız da iyi bir oyun sergiledi. Khusanov üst düzey bir oyuncu. Yine de sahadaki oyuncularıma tamamen güveniyorum».

Basın toplantısının ana başlıkları Teknik direktörün görüşleri Batrakov'a değerlendirme Kısa ve uzun paslarda güçlü, geleceği parlak bir futbolcu Abdukodir Khusanov Üst düzey oyuncu, ancak mağlubiyette tek bir futbolcu değil, tüm takım sorumludur Oyun planı Yüksek pres ve rakibe baskı uygulamak değişmedi Yedekler ve psikoloji Yedekten girenlerin psikolojik durumu ve takım sorumluluğu

«Yedekten girenler suçlu değil, tüm takım kaybetti»

Oyun sırasındaki taktik planlar ve yedekten oyuna giren futbolcuların hareketleri hakkında konuşan İtalyan uzman, skor 2:0 iken futbolda en tehlikeli durumun yaşandığını vurguladı.

«Yedek oyuncu alırken temel sorun onların psikolojik durumuydu. Bu çocuklar skor 2:0 iken oyuna dahil oldular. Mağlubiyetimizde Diyor veya yedekten girenler suçlu değil. Tüm takım kaybetti. Biraz üzgünüm çünkü yedekten girenler ellerinden geleni yaptılar, çok koştular. Ancak futbol her zaman adil sonuçlanmıyor», — dedi Cannavaro.

Ayrıca teknik direktör, bu maçın genç futbolcular için büyük bir tecrübe olduğunu ve hatalar üzerinde çalışmaya devam edeceklerini ekledi.

Sizce Fabio Cannavaro takımdaki hangi eksiklikleri öncelikle gidermeli? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!